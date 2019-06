Die Krise der SPD und die Ergebnisse der Europawahl hinterlassen offenbar Spuren im Stimmungsbild: Die Mehrheit der Deutschen hat sich in einer Umfrage für eine Neuwahl des Bundestags ausgesprochen. In einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov stimmten 52 Prozent für einen solchen Schritt, nur 27 Prozent wünschten sich eine Fortsetzung des Bündnisses von Union und SPD. 21 Prozent machten keine Angaben.

Von den befragten SPD-Wählern sind sogar 58 Prozent für ein Ende der Großen Koalition und nur 26 dagegen. Unter den Anhängern der Union sind der Umfrage zufolge die Befürworter einer Neuwahl mit 36 zu 49 Prozent in der Minderheit.

Union und SPD hatten bei der Europawahl ihre bisher schlechtesten Wahlergebnisse bei einer bundesweiten Wahl eingefahren. Am Wochenende kündigte Andrea Nahles ihren Rücktritt an. Nach dem Rücktritt der SPD-Partei- und -Fraktionschefin drohte die die Krise der Sozialdemokraten auch die Union mitzureißen. Es wurde darüber nachgedacht, ob die verunsicherte SPD nun aus der großen Koalition aussteigt. Die Wahlperiode läuft eigentlich noch bis 2021.

Die große Koalition ist der Umfrage zufolge von allen möglichen Bündnis-Varianten inzwischen diejenige, die am wenigsten gewollt wird. Nur neun Prozent der Befragten würden sich für diese Option entscheiden, wenn sie es sich aussuchen könnten. Die beliebteste Koalition ist Rot-Rot-Grün (Grüne, SPD und Linke) mit 25 Prozent Zustimmung. Für "Jamaika" (Union, Grüne und FDP) sprachen sich 15 Prozent der Befragten aus, für Schwarz-Grün (Union und Grüne) 14 Prozent. Von den Wählern der Grünen wünschen sich sogar 54 Prozent ein rot-rot-grünes Bündnis – wie es die Grünen am Abend für Bremen vorgeschlagen hatten – und nur 25 Prozent Schwarz-Grün.



In der Entscheidung der Grünen in Bremen für Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linken sieht auch der Linken-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Dietmar Bartsch, ein Signal für die Bundespolitik. "Das erste Mal Regierungsverantwortung im Westen rückt nahe", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland . "Die Bremer Linke kann stolz sein, weil das ein bundespolitisches Signal ist." Die Linke regiert Berlin, Brandenburg und Thüringen mit. In Bremen hat der Landesvorstand der Grünen den Mitgliedern Koalitionsverhandlungenlaufen mit SPD und Linkspartei vorgeschlagen.