Verkehrsminister Andreas Scheuer reagiert auf Kritik der Opposition und will dem Bundestag nun auch Einblicke in Teile der internen Beratungen zum Pkw-Maut-Vertrag ermöglichen. Das kündigte der CSU-Politiker vor einer Sondersitzung des Verkehrsausschusses des Bundestags in Berlin an. Er wolle auf alle Fragen zur Pkw-Maut "mit maximal möglicher Transparenz" eingehen und komme dem Informationsbedürfnis der Abgeordneten und der Öffentlichkeit umfänglich nach. "Wir haben nichts zu verbergen", sagte Scheuer.



FDP, Linke und Grüne hatten vor der Sondersitzung verlangt, dass Scheuer weitaus mehr Unterlagen zur Maut freigibt als bisher geschehen. Bisher hatte Scheuer lediglich die beiden mit den geplanten Betreibern geschlossenen Verträge zur Erhebung und zur Kontrolle der Maut ins Internet stellen lassen. Dabei sind wegen Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen sowie aus Datenschutzgründen einige Stellen geschwärzt. Auch einige Anlagen wurden nicht mit veröffentlicht.

Die drei Fraktionen fordern jedoch, alle Dokumente und die gänzliche Kommunikation des Verkehrsministeriums und seiner Behörden offenzulegen, die mit der Vergabe der Aufträge für die Maut zusammenhängen. Das Ministerium sollte die kompletten Unterlagen von Januar 2017 bis zu diesem Mittwoch "vollständig und ungeschwärzt" zur Verfügung stellen, hieß es.



Unternehmen könnten Schadensersatzansprüche fordern

Damit soll unter anderem geprüft werden können, wie viel Steuergeld für die umstrittene und vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) abgewiesene Pkw-Maut bereits ausgegeben wurde. Außerdem soll untersucht werden, warum die Aufträge zur Erhebung und Kontrolle der Maut bereits vergeben worden waren, bevor der EuGH für Rechtsklarheit sorgte.



Das Verkehrsministerium hatte die Verträge mit den Betreibern gekündigt, nachdem der EuGH die Maut im Juni abgewiesen hatte. Nun könnten sich Schadenersatzansprüche der Unternehmen ergeben, die wahrscheinlich in einem Schiedsverfahren geklärt werden sollen.



Insgesamt will das Ministerium nach eigenen Angaben nun 21 Ordner übergeben. Darunter sind die bereits für jeden einsehbar ins Netz gestellten Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Maut – sowie nun weitere elf Ordner mit zusätzlichen Dokumenten. Die zusätzlichen Dokumente umfassen nach eigenen Angaben Tausende Seiten zum internen Risikomanagement und zur internen Kommunikation mit den Beteiligten.



Außerdem sollen darin interne Vorlagen und Statusberichte sowie Vertragsversionen und Dokumentationen der Vertragsverhandlungen enthalten sein. Zudem gehöre zu den Dokumenten der Schriftwechsel zwischen den Anwälten des Bunds und denen der jeweiligen Vertragspartner. Diese zeigen laut Verkehrsministerium, dass die Risiken in Bezug auf das EuGH-Urteil berücksichtigt worden seien.

Scheuer sagte vor der Sitzung, er habe von Anfang an die Verträge mit der österreichischen Kapsch sowie dem Ticketvermarkter Eventim zugänglich machen wollen. Man müsse sich dabei aber auch an Recht und Gesetz halten, sagte er und verwies auf Bedenken der Unternehmen.



"Die wichtigsten Fragen bleiben unbeantwortet"

Oppositionspolitiker drohen Scheuer für den Fall unzureichender Antworten mit einem Untersuchungsausschuss. Die Grünen bekräftigten diese Haltung am Mittwoch. Sie kritisierten Scheuers Umgang mit den Konsequenzen der gescheiterten Pkw-Maut: "Mit seiner auf Hochglanz gebürsteten Transparenzkampagne tut Scheuer jetzt so, als wäre er an Aufklärung interessiert, aber die wichtigsten Fragen bleiben unbeantwortet", sagte der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Bundestags, Cem Özdemir.

Özdemirs Parteikollegin Katrin Göring-Eckardt forderte in Berlin "echte Transparenz". Das Desaster rund um die Maut zeige, "dass wir in der Verkehrspolitik in Deutschland mit dem CSU-geführten Ministerium in der großen Koalition nichts anderes sind als im Hinterland".



Die Maut galt als Wahlkampfprojekt der bayerischen CSU, das sie gegen Widerstand der SPD und Bedenken in der CDU durchgesetzt hatte. Die Pläne sahen vor, Inländer über die Kfz-Steuer zu entlasten, sodass sie insgesamt nicht hätten draufzahlen müssen. Weil der Europäische Gerichtshof darin eine Benachteiligung von Autobesitzern aus dem Ausland sah, hatte er die Pläne am 18. Juni gekippt.

Bis zum Urteil des EuGH hat das Verkehrsministerium bereits etwa 54 Millionen Euro für die Vorbereitung der Maut ausgegeben. Für das Haushaltsjahr 2019 ergibt sich außerdem ein restlicher Mittelbedarf in Höhe von insgesamt 19,3 Millionen Euro. Für den Haushalt 2020 geht die Regierung demnach von Kosten in Höhe von 8,2 Millionen Euro aus, vor allem für Personalaufwendungen. Diese Zahlen gehen aus einer am Freitag veröffentlichten Antwort des Verkehrsministeriums auf eine FDP-Anfrage hervor.