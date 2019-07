Ist dies vielleicht ihr letzter Sommerauftritt als Kanzlerin vor den Hauptstadtjournalisten? Diese Frage steht im Raum, als Angela Merkel um 10.27 Uhr – drei Minuten zu früh – den Raum der Bundespressekonferenz im Regierungsviertel in Berlin betritt.

Und zwar nicht, weil die Kanzlerin zuletzt dreimal zitterte – sie wird auch an diesem Tag wieder beteuern, dass sie ihr Amt gut ausfüllen könne. Und sie wird auch keinen gegenteiligen Eindruck hinterlassen. Die Frage steht im Raum, weil die große Koalition nach wie vor in einer ihrer größten Krisen steckt. Führende Koalitionspolitiker geben dem Bündnis von Union und SPD nur noch maximal bis Weihnachten.

Für Merkel ist es der elfte Auftritt in ihrer Sommerpressekonferenz. Sie kennt das Ritual schon: Gelassen – knallroter Blazer, Augenringe, aber bestens gelaunt – steht sie vor den aufgeregten Fotografen und dreht sich für die Kameras ruhig hin und her. Und nimmt schließlich Platz hinter dem weißen Schild mit der Aufschrift "Dr. Merkel".

Hier sprach sie 2015 – auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise – ihre inzwischen legendären Worte: "Wir schaffen das." Hier ging sie jedes Jahr aufs Neue auf eine Tour d'Horizon durch alle denkbaren Themen, von der Pkw-Maut über die Eurokrise bis zum NSA-Skandal. Hier äußerte sie sich zu trotzigen Koalitionspartnern von FDP, SPD und CSU. Merkel ist niemand, der auf Pressekonferenzen gern zugespitzte Sätze formuliert, sich mit Journalisten rauft, wie es mancher ihrer Vorgänger getan hat. In diesem Jahr konnte man den Eindruck bekommen, dass ihr die traditionelle PK so kurz vor ihrem Urlaub sogar ein bisschen Spaß macht. Aber Urlaub, was heißt schon Urlaub? Merkel sagt immer, eine Kanzlerin mache keinen Urlaub, sie habe nur für die kommenden zwei Wochen keine Termine vorgesehen.



Merkel liest keine Merkel-Porträts

Zu erleben ist an diesem Julimorgen eine Politikerin, die nach schwierigen Wochen mit sich im Reinen scheint, aber niemandem zu viel versprechen will. Zwar übergeht Merkel alle Fragen zu einer möglicherweise baldigen Nachfolge ("Mein Datum des Ausscheidens ist nach normalem Lauf 2021"). Sie macht aber auch klar, dass sie weiß, dass sie am Ende ihres Kanzlerinnenlebens angekommen ist. Zweimal erklärt sie, sie habe bewusst den CDU-Vorsitz abgegeben und schon gesagt, sie werde bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr kandidieren. Dem Ziel eines selbstbestimmten Abgangs sei sie doch so "einen Schritt näher gekommen". Mit "Hinweisen auf meine Nachfolgerin oder Nachfolger" halte sie sich aber sehr zurück, schiebt sie hinterher: "Das steht heute nicht an." Was sie über die ganzen Merkel-Abschiedsporträts denke, die derzeit so erscheinen, wird sie gefragt. "Na, ich hab keine Zeit, die zu betrachten", lautet die Antwort.

Für die große Koalition macht die Kanzlerin trotzdem erst mal nur kurzfristige Pläne: "Der Herbst wird sehr arbeitsreich." Union und SPD würden dann endlich Details zu ihrem Klimaplan verraten, den Abbau des Solidaritätszuschlags angehen und eine Lösung für die Grundrente suchen. Ausdrücklich lobt Merkel das SPD-Übergangstrio auf dem Parteivorsitz, all die Fragen zu der schlechten Laune der Sozialdemokraten lässt sie an sich abprallen. Wegen des vermeintlichen "Wortbruchs" der CDU-Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, die noch wenige Tage vor ihrem Wechsel ins Verteidigungsministerium einen Wechsel von einem Staats- in ein Parteiamt ausgeschlossen hatte, habe sie jedenfalls keinerlei Klagen "von Menschen, die entscheidend sind in der großen Koalition", gehört.



Wahr ist aber auch: Ein arbeitsreicher Herbst bedeutet nicht, dass die Koalition ihn auch überleben wird. Bisher, sagt Merkel dazu, sei das Bündnis "handlungsfähig" gewesen, "obwohl wir große Meinungsverschiedenheiten überbrücken mussten." Doch bei der Grundrente beispielsweise, da werde nichts ohne Bedürftigkeitsprüfung gehen.



Es sind keine einfachen politischen Zeiten, für niemanden. Die SPD ist in der Krise. Merkels Wunschnachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer ist in ihrer eigenen Partei umstritten und will sich nun als Verteidigungsministerin Respekt verschaffen. Ehemalige Verfassungsschutzpräsidenten verbreiten rechtspopulistisches Gedankengut, und die AfD könnte bei den Landtagswahlen im Osten im Herbst stärkste Partei werden. Merkel hat sich offensichtlich vorgenommen, cool zu bleiben. Angesprochen auf die Tatsache, dass die Grünen inzwischen in Umfragen gleichauf mit der Union liegen, sagt sie: "Das müssen wir so akzeptieren." Und schauen, was man besser machen könne, natürlich: "Wenn wir ruhig weitermachen, werden wir bessere Umfragewerte haben."