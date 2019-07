Bei ihrem Besuch in Sachsen hat sich die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für mehr Geschlechtergerechtigkeit ausgesprochen. Frauen und Männer sollten nach ihrer Ansicht in allen Lebensbereichen gleichmäßig vertreten sein. "Unser Ziel muss Parität an allen Stellen sein", sagte sie bei einer Frauennetzwerkkonferenz in Dresden, die von der Sächsischen Staatskanzlei initiiert worden ist. Allerdings könne man Frauen nicht einfach in die gleichen Strukturen wie Männer pressen. "Wir müssen auch offen sein, die Struktur der Arbeit zu verändern", sagte sie.



Es könne auch in der Politik nicht gewartet werden, bis sich Frauen "hochgedient" haben. Dies sei auch für die CDU noch ein "Riesenproblem". Denn über Karriere werde im Wahlkreis entschieden. Deshalb würde es lange dauern, bis Frauen in Entscheidungspositionen gelangen würden.



In der Nähe des Albertinums, wo Merkel am Abend Teilnehmerin des Netzwerktreffens von Frauen war, hatte Pegida-Anführer Lutz Bachmann eine Spontandemonstration gegen Merkel angemeldet, bei der sich Anhängerinnen und Anhänger des islamfeindlichen Pegida-Bündnisses versammelten.



Merkel hofft, dass in der Lausitz eine Innovationsregion entsteht

Zuvor hatte die Kanzlerin in Görlitz im Beisein von Siemens-Chef Joe Kaeser und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mehrere Stationen der Dampfturbinen-Fertigung besichtigt. Siemens will mit dem Land Sachsen und der Fraunhofer-Gesellschaft auf seinem Görlitzer Werksgelände einen Innovationscampus entwickeln. High-Tech-Firmen, Start-ups und Forschungsinstitute sollen sich dort ansiedeln. So sollen 100 neue Jobs entstehen. Wichtig sei, dass aus der Industrieregion Lausitz eine Innovationsregion werde, betonte Merkel. Mit der Forschung zur Wasserstofftechnologie sei dafür ein Grundstein gelegt. Der Bund werde das begleiten.