Nach Ansicht des baden-württembergischen Verfassungsgerichts hat der einstweilige Ausschluss der AfD-Abgeordneten Stefan Räpple und Wolfgang Gedeon aus dem Landtag nicht gegen die Landesverfassung verstoßen. Das Gericht in Stuttgart stellte klar: Der Ausschluss aus Sitzungen des Parlaments stelle zwar eine schwerwiegende Beeinträchtigung des Abgeordnetenrechts dar. Verfassungsrechtlich seien die Ausschlüsse aber nicht zu beanstanden (Az.: 1 GR 1/19 und 1 GR 2/19). "Ist einem Abgeordneten die Rote Karte gezeigt worden, so hat er – im Interesse einer möglichst ungestörten Fortsetzung der Sitzung – zwingend das Spielfeld zu verlassen", heißt es im Urteil.

Auch die zuvor erteilten Ordnungsrufe der Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) waren nach Auffassung der Richterinnen und Richter rechtens. Es liege im Ermessen der Landtagspräsidentin, Ordnungsrufe zu erteilen, um eine ordentliche Plenarsitzung zu ermöglichen.

Am 12. Dezember 2018 waren die AfD-Politiker Räpple und Gedeon zwischenzeitlich aus dem baden-württembergischen Landtag ausgeschlossen worden. Zuvor war Räpple durch mehrere Zwischenrufe aufgefallen: Unter anderem hatte er in Bezug auf einen Beschluss der Jusos "So sind die roten Terroristen" gerufen. Gedeon, der zwar AfD-Mitglied ist, aber nicht der AfD-Fraktion angehört, hatte eine umstrittene Rede gehalten. In Anspielung auf die Herkunft von Parlamentspräsidentin Aras hatte er darin unter anderem gesagt, so könne sie ein "Parlament in Anatolien" führen, das sei "Demokratie à la Türkei".

Die Ordnungsrufe Aras' befolgten die beiden Politiker daraufhin nicht und weigerten sich, die Sitzung zu verlassen. Mehrere Polizisten mussten Räpple und Gedeon aus dem Sitzungssaal geleiten. Es war der erste Polizeieinsatz gegen Abgeordnete im Stuttgarter Landtag.



Aras schloss die AfD-Politiker daraufhin von drei weiteren Sitzungstagen des Landtags aus. Gedeon und Räpple klagten gegen diese Entscheidung, weil sie ihre Rechte als Abgeordnete verletzt sahen. Das Landesverfassungsgericht bestätigte den Ausschluss nun als rechtens.