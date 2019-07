Die Bundesregierung wird ein neues Batterieforschungszentrum in Münster ansiedeln. Das missfällt allerdings den Ministerpräsidenten von Bayern und Baden-Württemberg: Sie fordern ihrerseits 200 Millionen Euro Forschungsgelder vom Bund.



Damit wollen Winfried Kretschmann (Grüne), der baden-württembergische Regierungschef, und Markus Söder (CSU), Ministerpräsident Bayerns, ein eigenes Forschungsnetzwerk mit Standorten unter anderem in Ulm, Augsburg, Nördlingen und Karlsruhe aufbauen. "Wir werden daher in beiden Ländern sowohl Forschungs- als auch Produktionsstandorte im Batteriebereich einrichten", sagte Söder nach einer gemeinsamen Sitzung beider Kabinette in Meersburg am Bodensee. Man fordere für jedes der beiden Länder mindestens 100 Millionen Euro vom Bund, um diese Forschung voranzubringen. Beide Länder wollten zu diesem Zweck auch eigenes Geld ausgeben.

Söder kritisierte, die Entscheidung für Münster sei nach wie vor nicht nachvollziehbar. Anders als in Münster sei in Bayern und Baden-Württemberg industrienahe Batterieforschung möglich. "Da würde es mehr Sinn machen, man investiert in den Süden, als jetzt an anderer Stelle etwas Neues aufzubauen, was viel Geld kostet und technologisch kaum Anschluss findet", sagte der CSU-Chef.



Sondersitzung zur Standortwahl

Baden-Württembergs Regierungschef Kretschmann sagte, man wolle sich der Zusammenarbeit mit Münster nicht verweigern. Es gehe aber darum, dass die beiden südlichen Bundesländer als Automobilstandorte das industrielle Umfeld für die Anwendung der Batterieforschung hätten.



Dass Münster den Zuschlag für die Forschungsfabrik bekommen hatte, sorgt seit der Entscheidung Ende Juni für Kritik – auch weil Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) aus Ibbenbüren in der Nähe von Münster kommt. Die Ministerin hatte ihre Entscheidung verteidigt: Ausschlaggebend seien die Exzellenz der Forschung, der volkswirtschaftliche Nutzen und der gesamte Prozess der Batterieproduktion einschließlich des Recyclings in Münster gewesen.

Wegen der umstrittenen Standortwahl für die Batterieforschungsfabrik haben drei Oppositionsparteien im Bundestag eine Sondersitzung des Forschungsausschusses beantragt. Die Fraktionen der Grünen, Linken und FDP wollen am Mittwoch von Karliczek Antworten auf die Frage, warum sich die Bundesregierung für Münster als Standort der Forschungsfabrik entschieden hat.