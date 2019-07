Rund 2.000 Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie aus den Ländern Berlin und Brandenburg fordern am 28.11.1990 vor dem Gebäude der Treuhandanstalt in Berlin die Sanierung der Betriebe in der ehemaligen DDR und damit die Erhaltung von Arbeitsplätzen.

© Klaus Franke/dpa