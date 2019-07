Bundeskanzlerin Angela Merkel will über die Verteilung von Geflüchteten nicht länger in Einzelfällen entscheiden. Es gehe darum, nicht "adhoc bei jedem Schiff eine Einzellösung zu finden", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz. Sie hoffe sehr, dass es bis zur Reform der Dublin-Regelungen "einen zeitlich befristeten Mechanismus" zur Rettung und Aufnahme von Flüchtlingen gebe. "Seenotrettung ist für uns nicht nur Verpflichtung, sondern ein Gebot der Humanität."

Die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte zuvor in einem Interview angekündigt, Konstruktionsfehler bei den Dublin-Regeln beheben zu wollen. "Ich habe nie wirklich verstanden, warum Dublin mit der einfachen Gleichung begann: Wo ein Migrant zuerst europäischen Boden betritt, muss er oder sie bleiben", sagte von der Leyen der Bild-Zeitung.

Nach den Dublin-Regeln ist das Land für Schutzsuchende zuständig, in dem sie zuerst europäischen Boden betreten haben. Migranten, die unerlaubt weiterreisen, können in ihr Ankunftsland zurückgeschickt werden. In der Praxis gelingt es aber oft nicht, die Betroffenen innerhalb der dafür vorgesehenen sechs Monate zurückzubringen



"Wir haben gezeigt, dass wir handlungsfähig sind"

Die große Koalition sieht Merkel noch nicht am Ende. "Wir haben gezeigt, dass wir handlungsfähig sind, obwohl wir viele Meinungsverschiedenheiten überbrücken müssen." Vor der Koalition stünden noch "eine Vielzahl von Aufgaben", sagte Merkel. Als Beispiele nannte sie die den geplanten Abbau des Solidaritätszuschlags für 90 Prozent der Bürger, die Grundrente und ein weiteres Bürokratie-Entlastungsgesetz. Hier würden in den kommenden Monaten Entwürfe vorgelegt werden.

Trotz schwächerer Konjunkturaussichten will die Bundeskanzlerin an der "schwarzen Null", einem ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung, festhalten. "Wir haben in Deutschland ein Durchschnittsalter von 45 Lebensjahren. Damit gehören wir mit zu den ältesten Ländern der Welt" Sie halte es für wichtig, die immer weniger jungen Menschen nicht mit immer weiterwachsenden Schulden in die Zukunft zu schicken. Merkel verwies dabei auch auf die Schuldenbremse im Grundgesetz und darauf, dass die Bundesländer sich nicht mehr verschulden dürfen.

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg und die Bewegung Fridays for Future hätten die Umweltpolitik der Bundesregierung vorangebracht. "Sie haben uns sicherlich zur Beschleunigung getrieben", sagte Merkel. "Außerordentliche Wetterverläufe" zeigten, welche Schäden ein Nicht-Handeln in der Klimapolitik mit sich brächten. Der effizienteste Weg für Deutschland, seine Klimaziele 2030 zu erreichen, sei ein CO2-Preis.