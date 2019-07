Annegret Kramp-Karrenbauer, die Vorsitzende der CDU und überraschende Nachfolgerin von Ursula von der Leyen im Bundesverteidigungsministerium, hat ihre Ernennungsurkunde erhalten. Im Schloss Bellevue, dem Sitz des Bundespräsidenten, fand die Zeremonie statt.



Für gewöhnlich ist es auch die Aufgabe des Staatschefs, Minister und Ministerinnen der Bundesregierung persönlich zu ernennen. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist derzeit jedoch im Urlaub. Stellvertretend hätte Daniel Günther (CDU), der als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein derzeit dem Bundesrat vorsitzt, Steinmeier gemäß Artikel 57 des Grundgesetzes vertreten müssen. Doch auch Günther ist auf Dienstreise im Ausland. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) ist der stellvertretende Präsident der Länderkammer – ihm fiel es deshalb zu, Kramp-Karrenbauer die Ernennungsurkunde zu überreichen. Auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nahm an der Zeremonie teil.

Vor Kramp-Karrenbauer liegen "große Aufgaben"

Bei der Ernennung sagte Müller, Kramp-Karrenbauer übernehme "ein Amt mit größter Verantwortung für die Sicherheit unseres Landes". Es lägen "große Aufgaben" vor der neuen Ressortchefin: "Unser Land braucht eine starke Bundeswehr, und die Bundeswehr braucht starken Rückhalt in der Politik und in der ganzen Gesellschaft."

Die bisherige Verteidigungsministerin von der Leyen erhielt während der Feierlichkeiten ebenfalls ihre Entlassungsurkunde. Von der Leyen war am Dienstag im Europäischen Parlament zur Präsidentin der EU-Kommission gewählt worden. Schon vor der Wahl hatte sie angekündigt, ihr Amt als Verteidigungsministerin in jedem Fall niederzulegen. Müller dankte der scheidenden Ministerin und sagte, ihre Berufung 2013 als erste Frau an die Spitze des Verteidigungsministeriums stehe für eine "Veränderung überkommener Rollenbilder". Von der Leyen habe sich "von Beginn an für eine Konsolidierung und Stärkung der Bundeswehr eingesetzt". Sie habe "materielle und finanzielle Defizite klar benannt und notwendige Reformen eingeleitet". Allerdings, fügte Müller hinzu, seien "nicht alle Mängel in der Ausstattung behoben", es bleibe "viel zu tun".

Nach der Feier in Bellevue wurde Kramp-Karrenbauer von der Bundeswehr mit militärischen Ehren empfangen. Gemeinsam mit ihrer Vorgängerin von der Leyen schritt sie die Ehrenformation ab. Am kommenden Mittwoch soll die CDU-Chefin in einer Sondersitzung des Parlaments als Bundesverteidigungsministerin vereidigt werden.

Die neu ernannte Ministerin Kramp-Karrenbauer sagte, die Bundeswehr werde in ihrer Arbeit höchste politische Priorität haben. Sie erinnerte auch an den Einsatz deutscher Soldatinnen und Soldaten im Ausland: "Wir dürfen nie vergessen, dass Männer und Frauen für uns außerhalb unseres Landes stehen und im Notfall auch kämpfen, um unsere Sicherheit hier in Deutschland zu verteidigen und zu gewährleisten." Der damit verbundenen hohen Verantwortung als Ministerin wolle sie gerecht werden. Und sie versprach Engagement: "Ich gehe mit vollem Herzen und auch voller Überzeugung mein Amt als Bundesverteidigungsministerin an."