Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Arbeit der deutschen Sicherheitsbehörden verteidigt. "Wir sind nicht auf dem rechten Auge blind", sagte Seehofer vor dem Hintergrund des mutmaßlich rechtsextremistisch motivierten Mordes an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Seehofer besuchte am Dienstagvormittag das Gemeinsame Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrums (GETZ) von Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt in Köln.

Nach dem Mord an Lübcke war dem Minister und den ihm unterstellten Behörden vorgeworfen worden, die Beobachtung rechter Bedrohungen zu vernachlässigen. Polizei und Nachrichtendienste von Bund und Ländern treffen sich seit 2012 regelmäßig in dem Kölner Abwehrzentrum, um ihre Erkenntnisse zu teilen. "Unsere Sicherheitsarchitektur stimmt", sagte Seehofer. Er sehe keinerlei Anlass für einen grundsätzlichen Umbau. Allerdings könne man nicht jedes Verbrechen verhindern.

Erst vor wenigen Tagen hatte Seehofer einen Nachholbedarf im Kampf gegen Rechtsextremismus eingeräumt. Bei dieser Aufgabe gebe es "sicher noch Verbesserungsbedarf", hatte Seehofer in der ARD gesagt. Im Zusammenhang mit den Ermittlungen im Fall Lübcke sprach sich der Innenminister dafür aus, die Akten des hessischen Verfassungsschutzes zum NSU offenzulegen.

Netze offenlegen statt nur Einzelpersonen

Bei seinem Besuch in Köln bekräftigte Seehofer seine Forderung nach mehr Personal, einer besseren technischen Ausrüstung und erweiterten Befugnissen für die Sicherheitsbehörden. So müssten dem Verfassungsschutz auch im Internet jene Möglichkeiten gegeben werden, die er in der analogen Welt bereits habe. Man wolle in Zukunft stärker extremistische Netzwerke offenlegen, anstatt nur Einzelpersonen zu überwachen. "Das ist eine Riesenaufgabe und mit dem bestehenden Personal nicht zu leisten", sagte der Minister. Insgesamt will Seehofer bis zum Jahr 2025 zusätzlich 11.000 Stellen für die Sicherheitsbehörden schaffen.

Seehofer fügte zur aktuellen Sicherheitslage in Deutschland hinzu, Terrorismus und Extremismus seien "hoch gefährlich". Ein Anschlag oder ein Verbrechen seien "jederzeit möglich". "Wir bleiben wachsam am rechten Rand, aber auch in allen anderen Bereichen, die unsere Sicherheit bedrohen."

Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern hatten das GETZ 2012 eingerichtet, um sich dort ständig über ihre Erkenntnisse zu Entwicklung im Extremismus und Terrorismus auszutauschen. In dem Gremium vertreten sind neben BfV und BKA unter anderem der Bundesnachrichtendienst, der Militärische Abschirmdienst, die Landesbehörden für Verfassungsschutz, die Bundespolizei, der Generalbundesanwalt sowie die Landeskriminalämter.



Der FDP-Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle kritisierte, es gebe keine verbindliche Rechtsgrundlage für das Abwehrzentrum. "Der Kampf gegen Extremismus braucht klare Zuständigkeiten, damit im deutschen Föderalismus keine Informationen verloren gehen und damit am Ende jemand politisch verantwortlich ist", sagte Kuhle. Das GETZ ist keine eigene Behörde – Verfassungsschutz, Bundeskriminalamt und die beteiligten Behörden arbeiten gleichberechtigt zusammen.