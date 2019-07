Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will Innenminister Horst Seehofer (CSU) keine weiteren Finanzmittel für die Ausstattung der Bundespolizei bewilligen. Das Geld "steht ihm schon zur Verfügung", sagte Scholz am Mittwoch im ZDF-Morgenmagazin. In den vergangenen Jahren und auch in der aktuellen Haushaltsplanung habe die Bundesregierung "dafür gesorgt, dass die Bundespolizei gut ausgestattet wird".



Seehofer hatte am Vortag als Reaktion auf den Tod eines Achtjährigen am Frankfurter Hauptbahnhof unter anderem eine weitere starke Aufstockung der Bundespolizei gefordert und angekündigt, dafür in Nachverhandlungen zu Scholz' Haushaltsentwurf weitere Finanzmittel einwerben zu wollen. Generell dürfe der Schutz der Bürger nicht am Geld scheitern, hatte Seehofer gesagt.

Scholz machte nun deutlich, dass er keinen Grund für Nachverhandlungen sehe. Priorität für die Sicherheit gebe es "ja schon jetzt" im Haushalt, sagte er. Prinzipiell sei er natürlich dafür, beim Schutz der Bevölkerung alles zu tun, "was sinnvoll ist".

Am Frankfurter Hauptbahnhof ist am Montag ein Kind auf ein Gleis gestoßen worden. Der Junge wurde vom Zug erfasst und getötet. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.