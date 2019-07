In der Diskussion um Inlandsflüge zwischen den Standorten der Bundesministerien in Bonn und Berlin hat sich der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck für die Beibehaltung der Aufteilung der Ministerien ausgesprochen. "Das ist Strukturpolitik", sagte er am Freitag im ARD-"Morgenmagazin". Zudem sei es gängige Praxis, Regionen durch Ansiedlung von Forschungsinstituten oder Universitäten zu fördern. Bei der Reduktion von Inlandsflügen sei die Berlin-Bonn-Frage nicht die drängendste.

Die Debatte um einen vollständigen Umzug der Ministerin nach Berlin war nach einem Bericht der Welt über die Inlandsflüge zwischen den beiden Ministerien erneut aufgekommen. Dem Bericht zufolge unternahmen Beamte und Mitarbeiterinnen von Bundesministerien und unterstellten Behörden im vergangenen Jahr knapp 230.000 dienstliche Inlandsflüge. Viele Flüge betreffen demnach die Strecke zwischen Berlin und Bonn. Der Bericht beruft sich auf Zahlen des für Reiseabwicklung zuständigen Bundesinnenministeriums.



Mehrere Bundestagsabgeordnete hatten vor allem vor dem Hintergrund des Klimaschutzes Kritik an der Zweiteilung geäußert und sich für Alternativen zur Zusammenarbeit ausgesprochen. Auch waren Forderungen nach einem vollständigen Umzug der Regierung in die Hauptstadt laut geworden. Grünen-Chef Habeck hatte am Mittwoch vorgeschlagen, dass Beamte künftig in geringerem Umfang als bisher Dienstflüge bezahlt bekommen und auf andere Verkehrsmittel umsteigen sollten.

Senkung des Inlandsflugverkehrs "langfristige Aufgabe"

Unabhängig davon plant die Bundestagsfraktion der Grünen nach Informationen der Süddeutschen Zeitung, Inlandsflüge bis 2035 durch eine Kerosinsteuer und Investitionen ins Schienennetz weitgehend obsolet zu machen. Dieses Vorhaben bekräftigte Habeck nun erneut in dem ARD-Interview. Nach Auffassung seiner Partei sei dazu ein umfangreiches Maßnahmenpaket notwendig, das massive Investitionen in die "überlastete" Bahn und eine nationale Normalbesteuerung von Kerosin beinhalten soll.

Für den Ausbau von Bahnstrecken, Fuhrpark und Nachrüstungen für besseren Mobilfunkempfang würden drei Milliarden Euro pro Jahr benötigt, sagte Habeck. Die Normalbesteuerung von Kerosin bringe etwa 500 Millionen Euro im Jahr, wodurch eine Absenkung der Mehrwertsteuer für Bahntickets finanziert werden könne. Dadurch könnten die Preise für Fahrkarten um zehn Prozent gesenkt werden. Habeck fügte hinzu, es sei den Grünen klar, dass es sich bei der Senkung des Inlandsflugverkehrs um eine langfristige Aufgabe handele. Der Ausbau der Bahn brauche Zeit. Darüber hinaus sei die Arbeitswelt so organisiert, dass in vielen Berufsfeldern Flüge aus dienstlichen Gründen erwartet würden, sagte Habeck.

Fliegen gilt als klimaschädlichste Art sich fortzubewegen. Vor allem Inlandsflüge sind umstritten, weil etwa es oftmals umweltfreundliche Alternativen gibt, etwa die Bahn. 2018 flogen laut Statistischem Bundesamt 23,5 Millionen Passagiere im Inland.

Die Strecke von Berlin nach Bonn spielt für die Bundesministerien eine besondere Rolle, weil alle Ministerien zwei Dienstsitze haben, einen in Berlin und einen in Bonn. Die Zweiteilung ist im sogenannten Berlin-Bonn-Gesetz festgehalten. Dieses sieht vor, dass Bonn das zweite politische Zentrum Deutschlands bleiben soll.



Sechs Ministerien haben ihren ersten Dienstsitz weiterhin in Bonn: das Bundesministerium der Verteidigung, das Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das Gesundheitsministerium, die Behörde für Bildung und Forschung, das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie das Bundesumweltministerium. Außerdem haben alle Ressorts einen zusätzlichen Standort in Bonn.