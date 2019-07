Drei Monate vor der Landtagswahl in Thüringen ist die Linke in einer neuen Umfrage knapp stärkste Kraft. Laut der Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des MDR liegt die Linke bei 25 Prozent. Die CDU liegt mit 21 Prozent hinter der AfD (24 Prozent) – ein historischer Tiefstwert in Thüringen.



Im Vergleich hat die Linke seit einer Umfrage desselben Instituts im März 2019 einen Prozentpunkt dazu gewonnen. CDU und SPD verlieren demnach ganze sieben und drei Prozentpunkte. Den größten Zuwachs seit März 2019 verzeichnet die AfD mit vier Prozentpunkten. Damit könnte sie als zweitstärkste Kraft in das Thüringer Parlament einziehen. Die FDP kam auf 5 Prozent und könnte nach fünf Jahren den Wiedereinzug in den Landtag knapp schaffen.



Die SPD erreichte mit acht Prozent ein einstelliges Ergebnis: ihren bisher schlechtesten Umfragewert in Thüringen. Die Grünen, die zusammen mit Linken und SPD seit 2014 regieren, kamen auf elf Prozent. Das derzeitige rot-rot-grüne Regierungsbündnis von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) erreicht damit 44 Prozent.



Die wichtigsten politischen Themen sind für 28 Prozent der Befragten Bildung, Schule und Ausbildung. 21 Prozent benennen "Probleme, die sich aus der Zuwanderung von Flüchtlingen, ihrer Integration sowie der Asylpolitik ergeben", heißt es bei Infratest. Weitere relevante Themen aus Sicht der Befragten sind demnach Umweltschutz und Klimawandel (16 Prozent), Verkehr und Infrastruktur (14 Prozent) und Themen im Bereich soziale Ungerechtigkeit, Armut und Hartz IV (zwölf Prozent).

Thüringen ist das einzige Bundesland, in dem die Linke mit Bodo Ramelow einen Ministerpräsidenten stellt. Mit 65 Prozent Zustimmung führt er in der Umfrage die Popularitätsliste der Spitzenkandidaten für die Landtagswahl an.

Für die Erhebung hatte Infratest dimap im Zeitraum vom 24. bis 29. Juli 1.001 Menschen telefonisch befragt. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt.