Der tatverdächtige Stephan E. hat sein Geständnis im Mordfall Walter Lübcke widerrufen. Das berichten übereinstimmend mehrere deutsche Medien unter Berufung auf seinen neuen Anwalt. Der 45-Jährige hatte erst am 25. Juni ein Geständnis über die Tat abgelegt und sich dabei als Einzeltäter bezeichnet.



Auf Antrag des Tatverdächtigen hatte es zuvor einen Wechsel des Verteidigers gegeben. Der neue Pflichtverteidiger, der Dresdner Anwalt Frank Hannig, bestätigte gegenüber verschiedenen Medien, dass sein Mandant das Geständnis widerrufen habe. Der Nachrichtenagentur Reuters sagte er: "Herr E. hat in der Tat sein Geständnis heute in der Verhandlung widerrufen." Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft wollte dies gegenüber ZEIT ONLINE nicht dementieren.

Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hatte einen neuen Haftbefehl gegen den unter Mordverdacht stehenden Stephan E. erlassen und Untersuchungshaft angeordnet. Das teilte die GBA am Dienstag mit.

Am Morgen zum Bundesgerichtshof gefahren

Der neue Haftbefehl ersetzt den des Amtsgerichts in Kassel von Mitte Juni. Er ist aus formalen Gründen nötig, weil die GBA die Ermittlungen inzwischen übernommen hat. E. sitzt bereits seit Mitte Juni in Untersuchungshaft. Am Morgen war der 45-Jährige mit einem Hubschrauber nach Karlsruhe gebracht und dann vom Areal der Bundesanwaltschaft auf das BGH-Gelände gefahren worden. Dort wurde er dem BGH-Richter vorgeführt und hat hier offenbar sein Geständnis widerrufen.

Stephan E. ist mehrfach vorbestraft und hatte zumindest in der Vergangenheit Kontakte zur rechtsextremen Szene. Der CDU-Politiker Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni mit einer Schussverletzung im Kopf auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen bei Kassel entdeckt worden. Er starb wenig später im Krankenhaus.

Lübcke war in der Vergangenheit wegen seiner Haltung zu Geflüchteten bedroht worden. Er hatte sich 2015 auf einer Informationsveranstaltung gegen Schmährufe gewehrt und gesagt, wer gewisse Werte des Zusammenlebens nicht teile, könne das Land verlassen. Stephan E. soll bei dieser Veranstaltung dabei gewesen sein.



E. war zwei Wochen nach der Tat festgenommen worden und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Bundesanwaltschaft hatte die Ermittlungen übernommen und die Tat als "politisches Attentat" eingestuft.



Der neue Pflichtverteidiger des Tatverdächtigen, Frank Hannig, soll Recherchen von Correctiv zufolge kein Unbekannter in der rechtspopulistischen Szene sein. So soll er eine Gründungsversammlung des Pegida-Vereins geleitet haben. Eigenen Angaben zufolge hat er sich aber von der Bewegung losgesagt.