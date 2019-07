Kurz vor dem geplanten Aufmarsch der Identitären Bewegung (IB) in Halle hat der AfD-Vorsitzende Jörg Meuthen deren Beobachtung durch den Verfassungsschutz kritisiert. "Mir sind keine Gewaltaktionen der Identitären Bewegung bekannt, wie wir sie aus dem linken Lager kennen", sagte Meuthen den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Daher könne man sich fragen, "wie gerechtfertigt diese Beobachtung durch den Verfassungsschutz ist".



Der Verfassungsschutz hatte die Identitäre Bewegung Deutschland vergangene Woche als Beobachtungsobjekt eingestuft. Der Inlandsgeheimdienst stellte fest, die Positionen der Bewegung zielten letztlich darauf ab, "Menschen mit außereuropäischer Herkunft von demokratischer Teilhabe auszuschließen und sie in einer ihre Menschenwürde verletzenden Weise zu diskriminieren".

Verfassungsschutz - Identitäre Bewegung als rechtsextremistisch eingestuft Die Beurteilung des Verfassungsschutzes beruht auf jahrelanger Prüfung der Gruppe. Als rechtsextremistische Verbindung darf sie nachrichtendienstlich beobachtet werden. © Foto: Paul Zinken

Meuthen räumte Querverbindungen zwischen der AfD und der Identitären Bewegung ein. "Es gibt vereinzelt Leute bei uns, die Kontakte in diese Kreise hinein unterhalten haben", sagte er. Allerdings gelte seit 2016 ein Unvereinbarkeitsbeschluss. "Unvereinbarkeit heißt: Wir haben mit denen nichts gemein, und wir halten maximale Distanz. Wenn Einzelpersonen das nicht befolgen, müssen wir genauer hinschauen."

In einem Beschluss des AfD-Bundesvorstands hieß es: "Wir erwarten, dass keine Mitarbeiter beschäftigt werden, die aktiv an Demonstrationen oder Aktionen der IB teilnehmen oder für diese in Erscheinung treten." An diesem Samstag wird in Halle (Sachsen-Anhalt) ein Aufzug der Identitären Bewegung Deutschland erwartet. Das Bündnis "Halle gegen Rechts" hat zu mehreren Demonstrationen und Aktionen gegen Rechtsextremismus aufgerufen.

Die 2012 gegründete Identitäre Bewegung Deutschland hat nach Angaben des Geheimdienstes derzeit etwa 600 Mitglieder. Diese umschreiben die Ideologie der Bewegung mit dem Begriff "Ethnopluralismus": Dahinter steht die Überzeugung der Anhänger, dass Menschen unterschiedlicher Ethnien nicht in einer Gesellschaft leben sollten. Sie waren zuletzt unter anderem durch eine Spende des Christchurch-Attentäters aufgefallen.