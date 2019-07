Die AfD muss bei der Landtagswahl in Sachsen möglicherweise mit einer gekürzten Liste antreten. Das bestätigte Carsten Hütter, Mitglied des AfD-Landesvorstands, ZEIT ONLINE. Zuerst hatte der MDR darüber berichtet. Demnach habe der Wahlausschuss nach aktuellem Stand nur 18 Bewerber zugelassen. Die Plätze 19 bis 61 seien gestrichen worden.

Der Landeswahlleiter bemängelt Hütter und dem MDR zufolge, dass die Listenplätze 19 bis 61 auf einer zweiten, separaten Veranstaltung gewählt wurden. Daher seien die Kandidatenlisten nicht als eine einheitliche Liste zu betrachten. Hinzu komme, dass der Versammlungsleiter der ersten Versammlung bei der zweiten Wahlversammlung nicht anwesend gewesen sei.

Die AfD beteuert, es habe sich jedoch nicht um zwei getrennte Veranstaltungen gehandelt. Sie habe vor der zweiten Veranstaltung "zur Weiterführung des Parteitages" eingeladen. Hütter sagte, man werde juristisch gegen die Entscheidung vorgehen.

Der AfD-Politiker forderte seine Partei auf, sich nun auf die Direktmandate zu konzentrieren und dafür zu sorgen, das ihre Kandidaten über die Erststimmen in den Landtag einziehen. Damit wäre die AfD nicht auf die Landesliste angewiesen.

Die Wahlen in Sachsen finden am 1. September statt. In einer Umfrage lag die AfD zuletzt gleichauf mit der CDU und kann mit 26 Prozent der Stimmen rechnen. Damit würden ihr deutlich mehr Landtagsmandate zustehen, für die der Wahlausschuss nun Bewerber zugelassen hat.