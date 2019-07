Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes an einem AfD-Lokalpolitiker aus Sachsen-Anhalt. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen in Arendsee versucht, eine Gartenlaube aus Holz auf einem Grundstück anzuzünden. Darin schliefen der 32 Jahre alte Politiker und eine 27 Jahre alte Frau. Beide blieben laut Polizei unverletzt.

Nach Angaben des AfD-Landtagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt konnte der AfD-Vorsitzende des Kreisverbandes Altmark-West, Sebastian Koch, den Brand umgehend löschen. In unmittelbarer Nähe hätten weitere Menschen geschlafen, darunter Kinder.



Laut Polizei war die 27-jährige Frau am Sonntagmorgen wach geworden, weil sie ungewöhnliche Geräusche vor der Laube bemerkt hatte. Durch ein Fenster habe sie jemanden weglaufen sehen und anschließend ein Feuer entdeckt. Koch und ihr sei es dann gemeinsam gelungen, den Brand zu löschen, sagte der Polizeisprecher.

Ein politisches Motiv für die Tat werde nicht ausgeschlossen, teilte ein Sprecher der Polizeiinspektion Stendal am Sonntag mit. Beamte des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt fanden einen Brandbeschleuniger. Nähere Angaben machte die Polizei unter Hinweis auf laufende Ermittlungen nicht.

Einen Tag zuvor hatte es rund um das Grundstück mit der Gartenlaube ein Sommerfest der AfD für den Altmarkkreis Salzwedel gegeben. Wie ein Sprecher mitteilte, war dies ein Fest der Jugendorganisation der AfD mit rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.