Gut zwei Monate vor der Landtagswahl in Sachsen kommen CDU und AfD in einer Umfrage auf jeweils 26 Prozent. Damit würde die regierende CDU im Vergleich zur Wahl 2014 13,4 Prozentpunkte verlieren, die AfD gewänne 16,3 hinzu. Die Umfrage hat infratest dimap für den Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) durchgeführt. Mitte Juni hatte eine Umfrage der Leipziger Volkszeitung bereits ebenfalls CDU und AfD gleichauf gesehen.



Drittstärkste Kraft würde der Erhebung zufolge die Linke mit 15 Prozent (minus 3,9 gegenüber 2014). Die in Sachsen mitregierende SPD käme demnach auf nur noch 9 Prozent (minus 3,4).

Die Grünen profitieren auch in Sachsen von ihrer bundesweiten Popularität und gewinnen deutlich an Zustimmung: Laut Umfrage würden 12 Prozent der Befragten die Grünen wählen, was einem Plus von 6,3 Prozentpunkten gegenüber der Landtagswahl 2014 entsprechen würde. Die FDP könnte mit fünf Prozent mit einem Wiedereinzug in den sächsischen Landtag rechnen.



Damit hätte die derzeit regierende Koalition von CDU und SPD keine Mehrheit mehr, wie auch schon zuvor Umfragen gezeigt hatten. Rein rechnerisch möglich wäre ein Viererbündnis aus CDU, SPD, Grünen und FDP.

Trotzdem ist das bestehende schwarz-rote Bündnis, was die Frage nach möglichen Koalitionen betrifft, am beliebtesten: 36 Prozent wünschen sich eine Koalition aus CDU und SPD. Allerdings fänden 62 Prozent Schwarz-Rot künftig weniger gut oder sogar schlecht. Eine Viererkoalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP wünschen sich 32 Prozent.



Rechnerisch möglich wäre den Zahlen zufolge auch eine Koalition aus CDU und AfD, die Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) aber ausgeschlossen hat. In der Umfrage sprechen sich 27 Prozent für eine solche schwarz-blaue Koalition aus. Unter den AfD-Anhängern ist die Unterstützung für ein solches Bündnis mit 80 Prozent deutlich größer als bei der CDU mit 13 Prozent.



Mit der aktuellen Landesregierung äußert sich eine knappe Mehrheit der Befragten zufrieden. 53 Prozent sind (sehr) zufrieden, 45 Prozent dagegen "weniger" oder "gar nicht". Bei der vorherigen Umfrage vom August 2018 war das Verhältnis mit 48 zu 49 Prozent noch eher negativ.