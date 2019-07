Ein Regierungsbündnis von Grünen, SPD und Linke hätte laut einer Wahlumfrage derzeit eine Mehrheit im Bundestag. Dem Sonntagstrend der Bild am Sonntag zufolge kämen die Parteien zusammen auf 48 Prozent, wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre. Die Grünen können demnach unverändert mit 24 Prozent rechnen, die Linke erreichte neun Prozent. Die SPD gewann in der Umfrage zwei Prozentpunkte dazu und kam auf 15 Prozent.

Die Union lag unverändert bei 26 Prozent der Stimmen und bliebe damit stärkste Kraft. Acht Prozent der Befragten gaben an, für die FDP stimmen zu wollen. Die AfD verlor hingegen einen Prozentpunkt und stand bei 13 Prozent.

Für die Erhebung fragte das Meinungsforschungsinstitut Emnid für die Bild am Sonntag vom 4. bis 10. Juli 2.377 Menschen, welche Partei sie wählen würden, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre.

Auch Forsa befragte im Auftrag für RTL und n-tv 2.500 Menschen, welcher Partei sie bei einer Bundestagswahl ihre Stimme geben würden. In der Umfrage kamen Union und Grüne auf 26 beziehungsweise 25 Prozent der Stimmen. SPD und AfD lagen gleichauf bei 13 Prozent. Die Linke holte acht Prozent, die FDP sieben.

Bereits seit Wochen schneiden die Grünen in Wahlumfragen bundesweit ähnlich gut ab wie Union. Allerdings lassen sie bisher offen, ob sie im Falle eines Wahlsiegs lieber mit der Union oder SPD und Grünen koalieren wollen.