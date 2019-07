Die Zahl der Menschen, die in Deutschland Schutz vor Krieg oder Verfolgung suchen, hat zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Zahl der im Ausländerzentralregister verzeichneten Schutzsuchenden um sechs Prozent auf 1,8 Millionen Menschen gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt mit. Der Anstieg liege in der Größenordnung des Vorjahres, wo es ein Plus von fünf Prozent gab.

Als Schutzsuchende gelten Ausländer, die sich unter Berufung auf humanitäre Gründe in Deutschland aufhalten. Weniger als ein Prozent der anerkannt Schutzsuchenden waren Asylberechtigte nach dem Grundgesetz.

In der Aufstellung enthalten sind alle Menschen, die sich Ende des vergangenen Jahres in einem laufenden oder schon rechtskräftig abgeschlossenen Asylverfahren befanden – darunter abgelehnte oder nach Ablauf ihres Schutzstatus ausreisepflichtige Menschen. Die große Mehrheit von ihnen (81 Prozent) war geduldet.



71 Prozent der Schutzsuchenden ist den Angaben zufolge seit Anfang 2014 nach Deutschland eingereist. Rund 1,3 Millionen Menschen hatten einen anerkannten Schutzstatus. Im Vergleich zum Vorjahr (2017) war das ein Anstieg um elf Prozent. Die meisten kamen aus den Kriegs- und Krisenländern Syrien, Irak und Afghanistan. Ihr Schutzstatus war in 79 Prozent der Fälle befristet. Einen Anstieg von Schutzsuchenden gab es aus der Türkei und aus dem Iran.

Anstieg von Schutzsuchenden mit offenem Status aus Türkei und Iran

Über den Schutzstatus von 306.000 Menschen war Ende 2018 noch nicht entschieden, teilte die Statistikbehörde weiter mit. Das waren 43.000 weniger als im Vorjahr und 269.000 weniger als 2016, als der Höchststand erreicht wurde. Ursächlich dürften die Abarbeitung bestehender Asylverfahren und die weiterhin rückläufige Zahl neuer Anträge sein, hieß es weiter.



Zuvor hatte die EU-Statistikbehörde mitgeteilt, dass Deutschland mit knapp 140.000 anerkannten Asylanträgen im vergangenen Jahr am häufigsten Schutz gewährt hat. Allerdings war die Anerkennungsquote in anderen Ländern höher.