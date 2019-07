Es vergeht zurzeit kaum eine Woche ohne eine neue Ökooffensive aus München: Plastiktütenverbot, Kohleausstieg, Windkraft, Sonnenenergie, Steuersenkung für Bahntickets, Blühstreifen für Bienen – Markus Söder hat seiner CSU einen radikalen Grün-Schwenk verordnet. Ausgerechnet der bayerische Ministerpräsident mausert sich zum Antreiber der Koalition in Sachen Umweltschutz. Der Klimaschutz soll sogar ins Grundgesetz. Ein Jahrhundertproblem verlange nach einem Jahrhundertvertrag. Noch vor einem Jahr wollte die Union von einem ähnlichen Vorschlag der Grünen nichts wissen. Ist also alles nur Greenwashing?

Die politische Kehre ist ein Genre, das die CSU meisterhaft beherrscht. Ob Atomausstieg, Abitur nach acht oder neun Jahren Gymnasium, Studiengebühren, Donauausbau – kippt die Stimmung im Wahlvolk, ist der Wendekreis der Christsozialen stets enger als der der Mitbewerber. Söders Vorgänger in der Staatskanzlei, dem heutigen Innenminister Horst Seehofer, der mit einer absoluten Mehrheit im Landtag die "Koalition mit dem Bürger" ausrief, brachte das den Beinamen "Drehhofer" ein.

Das Ergrünen der CSU ist einerseits schamlos opportunistisch: Bei der Landtagswahl im Herbst verlor sie 190.000 Stimmen an die Grünen, die zur zweitstärksten Kraft im Landtag wurden. Andererseits muss sich Politik auch ständig selbst überprüfen und korrigieren dürfen. Das ist nicht nur zulässig sondern unerlässlich für Wandel und Fortschritt. Demokratien leben von der permanenten Osmose zwischen Bürgern und Staat, und nicht davon, welche Partei am lautesten rufen kann: "Wir haben es immer schon gewusst."



Die CDU schreibt Papiere, Söder stellt sich Bienenvölker vor die Staatskanzlei

Söder meint es zumindest mit einigen seiner abrupten Richtungsschwenks ernst. War er vor einem Jahr im Sommer noch einer der Aufwiegler im Asylstreit mit der Schwesterpartei CDU, nahm er seine eigenen Worte, er hatte vom "Asyltourismus" gesprochen, wenig später zurück und ging auf maximale Distanz zu den Rechtspopulisten. Inzwischen stänkert kein anderer Unionspolitiker so hart gegen die AfD wie Söder. Nicht mal auf einen Kaffeeklatsch dürfe man sich als Christsozialer mit AfD-Politikern treffen, sagte er kürzlich. Und legte nach: Die AfD sei auf dem Weg, eine neue NPD zu werden. Während die CDU derzeit wackelt und sich unsouverän und angsterfüllt verstrickt in der Frage nach einer Zusammenarbeit mit der AfD, steht die CSU fest auf ihrer Position. Kein Zucken, kein Blinzeln. Wer hätte das noch vor zehn Monaten gedacht.

Auch beim Klima darf man dem CSU-Chef zumindest ein Mindestmaß an Aufrichtigkeit unterstellen. Vieles von dem, was er so fordert, wird wohl nicht umgesetzt werden, und Söder weiß das. Ein früherer Kohleausstieg etwa, oder der bundesweite Bann von Plastiktüten. Manches liegt schlicht nicht in seiner Macht und die CSU ist mit ihren Forderungen mal wieder nah an die Grenze zum Gefälligkeitspopulismus gerückt. Aber wo Söder handeln kann, in Bayern nämlich, tut er es eben doch.



Das Land solle bereits in den 2040er-Jahren klimaneutral werden, gab er als Zielmarke aus. Aus den Steckdosen seiner Staatskanzlei kommt schon jetzt nur noch Ökostrom. Nur ein Drittel aller Fahrzeuge der Staatsregierung soll noch einen Verbrennungsmotor haben. Zudem will Söder hundert neue Windanlagen in den nächsten zwei Jahren in den Staatswäldern bauen. Die Deckelung für Flächen für Fotovoltaik-Anlagen wird aufgehoben. Beamte und Politikerinnen sollen lieber die Bahn statt das Flugzeug nehmen. Oder vielleicht einen E-Tretroller.

Die CSU will wieder an der Spitze marschieren

Dass Öko und Konservativ zusammengeht, will man in Bayern ohnehin vor allen anderen erkannt haben. Das bundesweit erste Umweltministerium hat in den Siebzigern die CSU in München gegründet. Da trifft es sich für den ergrünten Konservativen Söder gut, dass nebenan in Stuttgart Winfried Kretschmann, ein konservativer Grüner, regiert. Beide arbeiten in Doppelinterviews und bei gemeinsamen Kabinettssitzungen am Bodensee daran, die "Südschiene" wieder zu beleben. Das ökologische Lieblingsprojekt der beiden ist eine gemeinsame Batteriezellenforschung. Denn sie wissen, man wird sich ohnehin über kurz oder lang bei Koalitionssondierungen in Berlin wieder sehen.

Söder hat das alte Strauß-Motto für sich wiederentdeckt: Konservativ sein heißt, an der Spitze des Fortschritts zur marschieren. Hier zeigt sich die ganze Virtuosität der CSU, denn je weiter Söder vorweg prescht, umso asthmatischer keucht die CDU hinterher. Zwar sagte auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer jüngst in einem Gastbeitrag für die ZEIT, "wir können so nicht weiterleben". Sie drückte sich dann aber ganz verzagt an konkreten Forderungen vorbei. Sie lässt Arbeitsgruppen an Umweltschutzpapieren rumschrauben, darunter eins an dem der CSU-Mann Georg Nüßlein mitschreibt. Anfang September soll es ein Werkstattgespräch der Partei zu dem Thema geben. Handwerklich ist das sicher alles richtig. Aber so kann man ein Thema vor den Augen der Öffentlichkeit auch verhungern lassen.



Der PR-Profi Söder dagegen weiß, dass man mit Papieren keine Wahlen gewinnt. Er räumt nicht nur ein unliebsames Volksbegehren zum Insektenschutz ab, indem er die Forderungen – schwups – zum Regierungsprogramm macht. Er stellt sich gleich selbst kamerawirksam ein paar Bienenvölker neben die Regierungszentrale. So brachial ist dieser Politikstil, dass sich viele Christdemokraten dafür zu fein wären. Solang es aber dem Klima hilft, darf die CDU ruhig von Söder lernen.