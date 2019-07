Bayern will eine Initiative für ein deutschlandweites Verbot von Plastiktüten in den Bundesrat einbringen. "Wir wollen ein Signal für die Umwelt setzen, über das Thema Energie hinaus", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer Kabinetssitzung.

Bayerische Ministerien und Behörden sollen demnach mit gutem Beispiel voran gehen und auf Tüten, Folien und sonstiges Einwegplastik verzichten. Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) will außerdem im Herbst mit dem Einzelhandel besprechen, wie sich Plastikmüll bei Verpackungen reduzieren lässt.

Die Initiative ist Teil eines bayerischen Klimaschutzprogramms, das die Staatsregierung im Herbst beschließen will. So sollen unter anderem die Bayerischen Staatsforsten, der größte deutsche Forstbetrieb, jährlich eine Million mehr Jungbäume pflanzen als bisher. Zudem will die Regierung den Ausbau der Windenergie in Bayern wieder anschieben.



Plastikmüll zerstört den Lebensraum vieler Arten und ist aufgrund seiner giftigen Inhaltsstoffe für die Gesundheit von Mensch und Tier gefährlich. Jährlich gelangen ungefähr acht Millionen Tonnen Plastik in die Ozeane. Das entspricht etwa einer Müllwagenladung pro Minute.

Seit 2018 verbietet die Europäische Union die kostenlose Ausgabe von bestimmten Plastiktüten und möchte dadurch den Verbrauch der Kunststofftüten deutlich senken. Viele große Handelskonzerne haben bestimmte Plastikverpackungen aus ihrem Sortiment verbannt und versuchen, Müll zu vermindern oder mehr zu recyceln.