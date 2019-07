Zwei Tage vor der Abstimmung im Europaparlament über die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen als EU-Kommissionschefin hat CSU-Chef Markus Söder die SPD vor einer Blockadehaltung gewarnt. Er finde es "absurd", dass ausgerechnet die deutschen Sozialdemokraten die Berufung einer deutschen EU-Kommissionspräsidentin verhindern wollten, sagte Söder im Sommerinterview des ZDF. Mit ihrer Ablehnung der deutschen Kandidatin habe sich die SPD verrannt: "Die SPD kommt mir manchmal vor wie eine Partei, die jede Ausfahrt verpasst und immer weiter auf die Wand zufährt", sagte Söder. In ihrem Vorgehen gegen von der Leyen lege die Partei zudem einen "unmöglichen Stil" an den Tag.



Söder rief die SPD auf, "zur Besinnung" zu kommen. "Es geht um Europa", sagte er. Wenn es nach einem Scheitern von der Leyens eine monatelange Hängepartie an der Kommissionsspitze gebe, mache sich Europa lächerlich. "Ich glaube nicht, dass es den amerikanischen, den russischen und den chinesischen Präsidenten sehr beeindruckt, wenn die deutsche SPD eine Einigung in Europa verhindert."

Die Fortführung der großen Koalition in Berlin wollte Söder wegen des Streits um von der Leyen aber nicht infrage stellen: "Was ich mir wünsche, ist, dass wir zu einem neuen Geist in dieser Zusammenarbeit finden – die Lust am Regieren, nicht die Last."

Schützenhilfe für von der Leyen von Gabriel und Schily

Auch mehrere ehemalige Spitzenpolitiker der SPD stärkten der CDU-Kandidatin den Rücken. "Sie kann eine gute Kommissionspräsidentin werden, das steht völlig außer Frage", sagte der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel der Bild am Sonntag. Der ehemalige Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) übte scharfe Kritik an der ablehnenden Haltung seiner Partei. Die SPD solle an die Stabilität Europas denken und sich "nicht an engstirnigen parteipolitischen Interessen orientieren", sagte Schily der Welt am Sonntag. Von der Leyen sei "eine hochkompetente, intelligente, welterfahrene Politikerin, die wirklich alle Qualitäten mitbringt, die für eine Kommissionspräsidentin entscheidend sind".

Von der Leyen war Anfang Juli von den EU-Staats- und Regierungschefs als Präsidentin der EU-Kommission nominiert worden. Das Europaparlament entscheidet am Dienstag, ob es diesem Vorschlag zustimmt oder nicht.