Kurz vor einem geplanten Krisentreffen im Streit um gesperrte Transit-Straßen in Österreich hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) das Vorgehen der Nachbarn kritisiert: "Ich finde das Verfahren der Tiroler und der Salzburger keinen guten Stil. Es bringt Freundschaften durcheinander und führt zu langfristigen Verwerfungen zwischen Regionen", sagte Söder der Nachrichtenagentur dpa. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und sein österreichischer Amtskollege wollen sich am Mittag in Berlin einfinden, um über die Situation zu beraten.

Tirol möchte insbesondere den Lkw-Verkehr über die viel befahrene Inntalautobahn und den Brenner gedrosselt sehen, zum Beispiel mittels einer Maut. Von einigen Maßnahmen sind aber auch Urlauber betroffen. So sind noch bis September Ausweichrouten im Raum Innsbruck an Wochenenden für den Urlaubsverkehr gesperrt. Davon soll die dortige Bevölkerung profitieren.

Söder sagte der dpa weiter: "Wenn die österreichischen Freunde sagen: 'Wir wollen keine bayerischen Autofahrer und Touristen bei uns', dann muss man das schweren Herzens respektieren. Zum Glück kann man im Allgäu, in Garmisch oder in Berchtesgaden genauso Skisport betreiben wie in Kitzbühel", sagte Söder. "Wenn man den klimasensibleren Wintersport bevorzugt, ist Bayern ohnehin die bessere Alternative."

Söder verwies auch auf eine mögliche Klage gegen Österreich, die derzeit wegen der Fahrverbote und der Lkw-Blockabfertigungen überprüft wird. "Ich glaube, das ist ein ehrlicher Weg. Österreich hat ihn bei der Maut auch gewählt." Die österreichische Regierung hatte unterstützt von den Niederlanden gegen die deutschen Pkw-Maut-Pläne geklagt; der Europäische Gerichtshof erklärte die Maut daraufhin für rechtswidrig.

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sagte der Süddeutschen Zeitung, er werde an den Fahrverboten und der Blockabfertigung festhalten: "Ich werde keinen Millimeter nachgeben", sagte er. Auch eine Zusage für die von Tirol geforderte höhere Lkw-Maut, die sogenannte Korridor-Maut, könne ihn in dieser Frage nicht umstimmen. Erst wenn diese auch umgesetzt sei und der Transitverkehr merklich zurückgehe, wäre er für eine Rücknahme der Straßensperren bereit. Die Sperrung von Straßen nannte er "Notwehr", Deutschland verstehe offenbar nur eine derart drastische Sprache. Seine deutschen Amtskollegen hätten zu lange nichts getan gegen die Verkehrszunahme. "Wir sprechen seit über einem Jahrzehnt über eine höhere Lkw-Maut", sagte er. "Aber außer netten Gesprächen und leeren Versprechen ist bisher nichts passiert. Deutschland hat immer der Transitlobby nachgegeben."