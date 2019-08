Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer wird sich zumindest vorerst nicht mit dem umstrittenen früheren Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen treffen. "Ich bin zurzeit sehr viel unterwegs auf Straßen, Plätzen, Veranstaltungen, um die Menschen in Sachsen und Brandenburg davon zu überzeugen, CDU zu wählen", sagte die Verteidigungsministerin bei einer Veranstaltung der ZEIT in Hamburg ausweichend auf die Frage, ob sie ein Gesprächsangebot Maaßens annehmen werde. Im Tagesspiegel hatte dieser gesagt: "Ich bin gerne bereit, mich mit ihr zu treffen und meine Positionen zu erläutern."

Kramp-Karrenbauer hatte sich kritisch zum CDU-Mitglied Maaßen geäußert – der sich im Ostwahlkampf für die Werteunion engagiert – und die Frage nach einem Parteiausschlussverfahren gegen ihn offengelassen. Sie hatte der Funke-Mediengruppe auf die Frage geantwortet: "Es gibt aus gutem Grund hohe Hürden, jemanden aus einer Partei auszuschließen. Aber ich sehe bei Herrn Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet." Nach erheblicher parteiinterner Kritik sah sich die Parteichefin zu der Klarstellung gezwungen, dass sie keinen Parteiausschluss Maaßens gefordert habe.



Absolutheitsansprüche für die eigenen Positionen

Die CDU an sich sei eine Union der Werte, sagte Kramp-Karrenbauer bei der Matinee. Für sie sei es eine Frage des Stils, "wie man miteinander umgeht, ob man für seine Positionen Absolutheitsansprüche stellt, ob man politische Gegner fast eher in den eigenen Reihen vermutet als außen". Ein solcher Stil habe für sie "wenig mit unserer Geschichte und unserem Verständnis einer bürgerlich konservativen Partei zu tun". Damit setze sich die Partei auch auseinander. "Das ist kein einfacher Prozess, aber er ist notwendig", sagte die Parteivorsitzende.

Friedrich Merz, der dem konservativen Parteiflügel zugerechnet wird, hatte am Samstag im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland gesagt: "Die CDU hat die Wertkonservativen zum großen Teil aufgegeben." Aber mit Blick auf Maaßen äußerte auch er sich kritisch: "Er beschreibt die Lage in düsteren Farben und gibt doch kaum Antworten auf die Fragen, die sich damit verbinden." Maaßen kritisiere "lautstark eine Bundesregierung, deren Staatssekretär er vor gerade einmal einem Jahr noch werden wollte". Gesundheitsminister und CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn beklagte zudem eine "zunehmende Unerbittlichkeit in Politik und Gesellschaft".



Auch Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich kritisch zu Maaßen geäußert. Dessen Verhalten habe Sachsen geschadet, sagte er dem Spiegel.



An diesem Sonntagabend wollten die Präsidien von CDU und CSU in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden zu einer zweitägigen Klausur zusammenkommen, um den Wahlkampfendspurt einzuläuten. Unter der Leitung von Kramp-Karrenbauer und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder soll erörtert werden, wie Investitionen in Innovationen und Technologie, Bürokratieabbau, Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum gefördert werden können. Zudem stehe die Entlastung der Bürger durch einen schnellstmöglichen Abbau des Solidaritätszuschlags auf der Tagesordnung sowie die Entlastung von Unternehmen.