Die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) plant schärfere Regeln für den Besitz von Waffen. Künftig soll die Waffenerlaubnis bereits verweigert werden können, wenn jemand Mitglied in einer extremistischen Gruppe oder Partei ist, sagte die Ministerin dem Spiegel. Außerdem sollten die Waffenbehörden grundsätzlich eine Regelabfrage beim Verfassungsschutz stellen müssen, bevor sie einen Waffenschein ausstellen.

Die Justizministerin reagiert damit auf den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke Anfang Juni. Der CDU-Politiker war auf seiner Terrasse mit einem Kopfschuss getötet worden. Tatverdächtig ist ein der Rechtsextremist Stephan E. Lübcke hatte sich für die Aufnahme von Geflüchteten eingesetzt.

"Der Staat muss sich wehren"

In dem Interview sagte Lambrecht, es könne nicht sein, dass viele Kommunalpolitikerinnen und -politiker mittlerweile überlegen müssten, ob sie sich überhaupt noch engagieren sollten. "Der Staat muss sich wehren", sagte die Ministerin. Nach Bekanntwerden des Mordes an Lübcke waren die deutschen Waffenrestriktionen wieder verstärkt diskutiert worden.

Auch gegen Hasskommentare im Internet will die SPD-Politikerin stärker vorgehen: Betreiber sozialer Netzwerke sollten verpflichtet werden, konsequenter Hassbotschaften zu löschen und Nutzerdaten innerhalb kürzester Zeit an Staatsanwaltschaften herauszugeben. "Morddrohungen, Volksverhetzungen und rassistische Verunglimpfungen im Internet müssen hart verfolgt werden", sagte sie. "Hier müssen wir die sozialen Netzwerke noch stärker in die Pflicht nehmen." Wenn die Anbieter nicht mit der Justiz kooperieren wollten, drohten hohe Bußgelder.

Die Ministerin äußerte sich außerdem zu den bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg: Nach Politikern mit rechtsextremer Vergangenheit wie dem brandenburgischen Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz befragt, sagte Lambrecht, es wäre "kein gutes Signal für unsere Demokratie, wenn Kandidaten, die sich so problematisch äußern und offenbar eine rechtsextreme Vergangenheit haben, bei Wahlen Erfolg hätten". Den Wählerinnen und Wählern müsse klar sein, dass sie mit ihrer Stimme nicht nur Protest ausdrücken, "sondern dass sie dann auch diese Positionen unterstützen." Kalbitz hatte 2007 laut einem Bericht an einem Neonazi-Aufmarsch in Athen teilgenommen.