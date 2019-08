Im Streit um eine Delegationsreise nach China will der Bundestagsausschuss Digitale Agenda an der geplanten Teilnehmerliste festhalten. "Wir waren uns einig, dass wir an der eingereichten Teilnehmerliste nichts ändern werden. Der Bundestag lässt sich nicht vorschreiben, mit wem er reist", sagte der digitalpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Manuel Höferlin, dem Handelsblatt.

Nach Angaben aus der Grünenfraktion akzeptiert China nicht, dass die Grünenabgeordnete Margarete Bause auf der Delegationsliste steht. Bause tritt seit Längerem für die Menschenrechte der muslimischen Volksgruppe der Uiguren in China ein. Immer wieder gibt es Berichte über Umerziehungslager für Angehörige der Volksgruppe. China wirft den Uiguren vor, für Anschläge und Unruhen verantwortlich zu sein.

Bause begrüßte die Entscheidung des Ausschusses und würdigte die "Solidarität der Abgeordneten". Weiter sagte sie: "China wendet zunehmend eine Strategie des 'Teile und Herrsche' an und übt Druck aus. Wir dürfen uns als Parlamentarier nicht auseinanderdividieren lassen."

Auch die Reise des Ausschusses für Menschenrechte kann wohl nicht stattfinden. Der Sprecher für Menschenrechte der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Brand, bestätigte, dass China sich weigere, den Menschenrechtsausschuss einreisen zu lassen.