Um für eine Delegation eine Einreiseerlaubnis zu erwirken, hat der Bundestag die chinesische Botschaft kontaktiert. Das Protokoll beim Deutschen Bundestag habe sich im Auftrag des Parlamentspräsidenten schriftlich an den Botschafter gewandt, teilte ein Sprecher mit. Die Süddeutsche Zeitung hatte zuerst darüber berichtet.



China sei aufgefordert, die deutsche Entscheidung zur Besetzung der geplanten Delegation als "selbstbestimmte Angelegenheit des Bundestags zu akzeptieren", sagte eine Bundestagssprecherin. Die Bundesregierung hoffe auf einen Sinneswandel der chinesischen Regierung. Es sei betont worden, dass es sich bei der Benennung von Delegationsmitgliedern "um einen regulären Vorgang nach der Geschäftsordnung" handele.



Zwei Ausschüsse – der Menschenrechtsausschuss im Bundestag und der Bundestagsausschuss Digitale Agenda – wollen vom 23. August bis 1. September nach China reisen. Geplant sind Gespräche in Peking und Shanghai.

Bislang hat die chinesische Regierung den Delegierten jedoch keine Einreiseerlaubnis erteilt. Als Grund dafür wurde die Teilnahme der Grünenpolitikerin Margarete Bause angegeben: Bause ist Sprecherin für Menschenrechte und humanitäre Hilfe der Bundestagsfraktion der Grünen und hat in der Vergangenheit wiederholt den Umgang der chinesischen Regierung mit der muslimischen Volksgruppe der Uiguren kritisiert. Sie warf Chinas Führung vor, die Menschenrechte der Uiguren einzuschränken. In China leben rund zehn Millionen Uiguren. Die chinesische Regierung macht Mitglieder der Minderheit immer wieder für Anschläge und Unruhen verantwortlich. Viele Uiguren fühlen sich kulturell, politisch und religiös benachteiligt. Bause will in Vertretung ihres Fraktionskollegen Dieter Janecek mit dem Digitalausschuss nach China reisen.

Der Bundestag dürfe sich nicht erpressen lassen

Die Entscheidung der chinesischen Regierung, der Delegation keine Einreiseerlaubnis zu erteilen, solange ihr Name auf der Delegationsliste stehe, hatte Bause als "absolut inakzeptabel" bezeichnet. "Ich verstehe das als Versuch, Abgeordnete, die sich laut und deutlich für Menschenrechte einsetzen, zum Schweigen zu bringen", hatte sie gesagt. Der Süddeutschen Zeitung sagte die Politikerin, es könne nicht sein, "dass sich der Deutsche Bundestag erpressen lässt".



Nach Informationen des Auswärtigen Amts ist bislang noch keine "formelle Absage" für die Delegation eingegangen. Man bemühe sich um Gespräche und bedaure die chinesische Haltung zur verhinderten Einreise Bauses, "so sie sich denn manifestieren sollte".