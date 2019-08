Von den kleinen grünen Moosplatten ist Christian Lindner fasziniert. Vor allem die Moosart mit dem Namen Graue Zackenmütze hat es ihm angetan: Wieder und wieder streichelt der FDP-Chef über das flauschige Grün, während einer der Gründer des Start-up Green City Solutions erklärt, warum diese Pflanze so wichtig ist: "Das Moos funktioniert wie ein Filter. Es nimmt den Feinstaub aus der Luft auf und verstoffwechselt ihn", sagt Peter Sänger, Entwickler bei dem jungen Unternehmen. Das nutzt verschiedene Moose für ein Luftfiltersystem, das zum Beispiel in Städten eingesetzt werden kann. City Tree heißt der drei Tonnen schwere Koloss aus Holz, der mit den Moosplatten bestückt ist und vor dem man auf einer Bank sitzen kann. In einem Gewächshaus in tiefster brandenburgischer Abgeschiedenheit, in dem der Chef der Liberalen nun steht, werden die Moosmatten gezüchtet. "Frisch und grün", sagt Lindner. Das gefällt ihm.

Denn auch die Politik der FDP soll grüner werden. Aber nicht durch "Verbote und Verzicht", wie die Grünen sie forderten, sagt Lindner. Sondern mithilfe von Innovationen. Also besucht er auf seiner Sommertour mit Journalistinnen und Journalisten junge Unternehmen, die mit grüner Technologie den "Horizont für neues Denken" öffnen, wie er es nennt. Das seien die Profis, mit denen Klimaschutz gelingen könne, betont Lindner in Anspielung auf sein missglücktes Statement zur Fridays-for-Future-Bewegung, mit dem er Jugendlichen empfohlen hatte, den Klimaschutz doch den Profis zu überlassen. Eine Aussage, die ihm – trotz aller Rechtfertigungsversuche – seither nachhängt.

Grüne Themen haben parteiübergreifend Hochkonjunktur, auch im Wahlkampf in Sachsen und Brandenburg. Deshalb ist der Parteichef hier unterwegs, um mit drei Jungunternehmern über ihre Klima-Ideen zu nachhaltigem Verkehr, besserer Luft und synthetischen Kraftstoffen zu sprechen. Lindner ist leger gekleidet, trägt ein weißes Hemd, blaue Chinohose und Turnschuhe. Gleich zu Beginn bietet er den Gründerinnen und Gründern das "Start-up-Du" an. Die Nähe kommt an und auch, dass sich Lindner mit den vielfältigen Themen auskennt.



Weg vom Image der Steuersenkungspartei

Die FDP muss punkten. Momentan ist sie in keinem der drei ostdeutschen Bundesländer, in denen nun gewählt wird, im Landtag vertreten. 2014 erreichte sie in Sachsen nur 3,8 Prozent, in Thüringen 2,5 Prozent, und in Brandenburg stürzte sie gar auf 1,5 Prozent ab. Dort hatte sie mit dem Slogan "Keine Sau braucht die FDP" geworben. Und dann kamen auch noch die Thüringer mit "Wir sind dann mal weg". Erinnert man den FDP-Chef an die Plakataktion, rollt er heute dazu nur noch die Augen.



Die Sprüche zeigen, in welchem Zustand sich die Partei 2014 befand – der dann auch zu ihrem Absturz im Bund geführt hat: Sie hatte keine klaren Inhalte, kein Alleinstellungsmerkmal, das die Wählerinnen und Wähler nur mit den Liberalen verbinden konnten. Beziehungsweise: Sie hatte es verspielt.



2009 war der damalige FDP-Chef Guido Westerwelle noch mit einer aggressiven Steuerpolitik "Mehr Netto vom Brutto" aufgetreten, die FDP galt als die Steuersenkungspartei. Westerwelle wollte ein einfacheres Steuersystem, das die Bevölkerung, aber auch Unternehmen deutlich entlasten sollte. Die klare Positionierung kam an, die Liberalen wurden nicht nur im Bund mit 14,6 Prozent belohnt, auch in den Ländern kehrte der Erfolg zurück. In Sachsen reichte es sogar zu einem Regierungsbündnis mit der CDU. Doch in der schwarz-gelben Koalition unter Angela Merkel wurde der Westerwelle-Plan zerrieben. Die FDP Versprechungen blieben leere Phrasen.



Mit der Profilschärfung haben heute nahezu alle Parteien zu kämpfen – und der Frage, wie das Überthema Klimawandel zu ihnen passt. Deshalb versucht Lindner, den Umweltschutz mit innovativen Unternehmen zu verknüpfen und so zu einem Kerngeschäft der FDP zurückzukehren: zu Wirtschaftsliberalität und dem Schutz von Selbstständigen. Es wäre wichtig, dass die FDP mit einem Thema auffällt und eine Nische besetzt, denn bislang hat sie als Oppositionspartei nicht viel Aufmerksamkeit erregt. Das gilt auch in den Ländern.