Flensburgs Oberbürgermeistern Simone Lange hat angekündigt, erneut für den SPD-Vorsitz zu kandidieren. Dabei will sie in einem Duo mit dem Oberbürgermeister von Bautzen, Alexander Ahrens, antreten. "Ich fühle mich bestärkt durch das Ergebnis meiner Kandidatur des vergangenen Jahres und trete deshalb erneut an", sagte Lange. Die Oberbürgermeisterin war im April 2018 bei der Wahl des SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles zwar unterlegen, hatte mit 27,6 Prozent der Stimmen aber einen überraschenden Achtungserfolg erzielt. Später war sie auch in der Sammlungsbewegung Aufstehen von Mitgliedern der SPD, Grünen und Linken beteiligt.



Lange und Ahrens kündigten an, der SPD Glaubwürdigkeit zurückbringen und ein unverwechselbares Profil verleihen zu wollen, mit dem sie wieder Wahlen gewinnt. Ihnen zufolge leisten Bürgermeister und ehrenamtliche Kommunalpolitikerinnen Basisarbeit. "Umso wichtiger ist es nun, aus diesen Kommunen heraus Verantwortung für unsere Partei zu übernehmen, sie zu erneuern und die drängenden und wichtigen Themen unserer Zeit auf die Tagesordnung zu setzen", sagte Ahrens. Drängendste Themen der Zeit sind demnach die soziale Sicherheit, menschenzentrierte Klimapolitik und die Demokratie.

Neben Lange und Ahrens gibt es bisher noch zwei weitere Bewerberduos für den Parteivorsitz. So tritt Europa-Staatsminister Michael Roth zusammen mit der ehemaligen nordrhein-westfälischen Familienministerin Christina Kampmann an und der Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach kandidiert mit seiner Kollegin Nina Scheer. Den beiden fehlt allerdings noch die nötige Mindestunterstützung aus der Partei – diese liegt bei fünf Unterbezirken, einem Bezirk oder einem Landesverband, die sich für die Kandidaten aussprechen müssen, damit dieser antreten kann.

Der Rücktritt von Andrea Nahles Anfang Juni hatte in der SPD eine Grundsatzdebatte um die Gestaltung der Parteiführung ausgelöst. Das kommissarische Führungstrio – Malu Dreyer, Thorsten Schäfer-Gümbel und Manuela Schwesig – hatte gemeinsam mit dem Parteivorstand beschlossen, dass künftig auch eine Doppelspitze die Leitung der SPD übernehmen dürfe.

Bis zum 1. September können Interessierte ihre Kandidatur um den Vorsitz anmelden. Nach einer Mitgliederbefragung soll der Parteivorsitz dann auf einem Parteitag Anfang Dezember besetzt werden.