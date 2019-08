Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) plädiert für verantwortungsvolle Strafen gegen Schüler, die während der Unterrichtszeit an den Fridays-for-Future-Klimaschutzdemonstrationen teilnehmen. Sie finde es toll, wie junge Menschen sich beim Thema Klimaschutz engagierten. Dass sie das Thema in die Mitte der Bevölkerung gebracht hätten, müsse man honorieren, sagte Lambrecht beim Tag der offenen Tür der Bundespressekonferenz in Berlin.

Aus diesem Grund solle man mit der Sanktionierung der Teilnahme an den Freitagsdemonstrationen "sehr zurückhaltend umgehen", so Lambrecht weiter. Die Politikerin forderte die jeweils zuständigen Schulen auf, verantwortungsbewusst "mit jungen, engagierten Menschen" umzugehen.

Derzeit gibt es keine einheitliche Regelung zum Umgang mit Teilnehmern, die während der Unterrichtszeit demonstrieren. Die Stadt Mannheim hatte im Juli zunächst Bußgelder gegen vier Familien verhängt, deren Kinder während der Schulzeit an Klimaprotesten teilgenommen hatten. Nach massiver Kritik hatte die Schule die Strafe allerdings wieder aufgehoben.

Junge Menschen in Deutschland und in anderen Ländern demonstrieren seit Monaten freitags für Klimaschutzmaßnahmen. In Deutschland laufen die Proteste unter der Bezeichnung Fridays for Future und werden von einer gleichnamigen Bewegung koordiniert. Initiatorin der internationalen Bewegung ist die Schwedin Greta Thunberg.

Die Protestaktionen finden vor allem während der Schulstunden statt. Kritiker werfen den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern deswegen unter anderem vor, sie würden die Schule schwänzen. Auch CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte die Schülerstreiks für mehr Klimaschutz kritisiert. Wären ihre Kinder im Alter, um an den Protesten teilzunehmen, würde sie ihnen keine Entschuldigung für die Fehltage schreiben, sagte Kramp-Karrenbauer im vergangenen März.