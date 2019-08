Wer seine Führerscheinprüfung mit einem Automatik-Auto macht, darf bislang damit kein Auto mit einer manuellen Schaltung fahren. Er muss dafür eine zusätzliche praktische Prüfung in einem Auto mit Schaltgetriebe absolvieren. Geht es nach Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), soll diese Regelung künftig aufgeweicht werden. Demnach reicht künftig ein zusätzliches Fahrtraining, um mit einem Automatikführerschein auch Schaltautos fahren zu dürfen.

Scheuer will damit den Automatikführerschein attraktiver machen – und zugleich erreichen, dass mehr Fahrschulen Elektroautos einsetzen. Diese E-Autos fahren mit einem Automatikgetriebe. Dazu laufen derzeit "Vorabstimmungen" auf Arbeitsebene zwischen dem Verkehrsministerium und der EU-Kommission, wie das Ministerium mitgeteilt hatte.

"Der Schaltwagen ist in Deutschland der Normalfall"

Der TÜV-Verband lehnt Scheuers Vorschläge jedoch ab. "Im Gegensatz zu Ländern wie den USA ist der Schaltwagen in Deutschland immer noch der Normalfall – gerade bei Fahranfängern", sagte Verbandsgeschäftsführer Joachim Bühler der Deutschen Presse-Agentur. "Sind diese ohne ausreichende Fahrpraxis mit einem Auto mit Schaltung und Kupplung unterwegs, wird es gefährlich."

Bühler zufolge ist es gerade heutzutage unumgänglich, dass "Fahranfänger im Interesse aller Verkehrsteilnehmer nachweisen, dass sie ihr Fahrzeug sicher beherrschen". Der Verkehr nehme zu, neue Fahrzeuge wie E-Scooter und zusätzliche Technik in den Fahrzeugen würden die Anforderungen an die Fahrer steigern. "Mit wenigen Übungsstunden auf einem leeren Supermarktparkplatz ist es da nicht getan", so der TÜV-Experte. Wer mit einem Wagen mit Schaltgetriebe fahren möchte, sollte auch weiterhin eine Führerscheinprüfung mit einem Schaltfahrzeug bei einer Prüfstelle ablegen müssen.

Den Wandel zur E-Mobilität beschleunigen

Bühlers Verband stützt sich bei seinen Einwänden auch auf Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa, die er in Auftrag gegeben hatte. Vier von fünf Bundesbürgern (79 Prozent) waren demnach der Ansicht, dass "Fahranfänger ohne ausreichende Schaltkompetenz eine Gefahr für die Verkehrssicherheit" seien. Nur jeder fünfte (21 Prozent) sei der Auffassung, dass sich Autofahrer das Schalten und Kuppeln selbst beibringen könnten.

In Deutschland führen die TÜV-Organisationen und die Dekra die theoretischen und praktischen Fahrerlaubnisprüfungen durch. Sie stellen auch die Prüfer, die amtlich anerkannten Sachverständigen, die bei der praktischen Prüfung auf dem Rücksitz mitfahren und die Fahrkenntnisse des Fahrschülers bewerten.

Das Verkehrsministerium will mit den geplanten Änderungen den Wandel hin zur E-Mobilität beschleunigen. Die Bundesregierung will Elektroautos aus Klimaschutzgründen massiv fördern, die bisher den Marktdurchbruch noch nicht geschafft haben. Für die neue Regelung müsste eine EU-Richtlinie geändert werden. Möglich wäre es aber wahrscheinlich auch, dass Deutschland eine Änderung einführt, die dann von der EU toleriert wird.