Der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat zum ersten Mal in einem Interview von der Möglichkeit gesprochen, bereits vor Ende der Legislaturperiode aus dem Amt zu scheiden. Für eine vorzeitige Übergabe an einen Nachfolger, um diesen als Ministerpräsidenten in den Wahlkampf zu schicken, "spricht viel", sagte der 67-jährige Bouffier im Sommerinterview des Hessischen Rundfunks, das am Samstagabend in Auszügen ausgestrahlt werden soll. Bouffier hatte das Amt 2010 von dem damaligen Ministerpräsidenten Roland Koch mitten in der Legislaturperiode übernommen. Ein neuer Landtag wird in Hessen 2023 gewählt.

Die Staatskanzlei Wiesbaden hatte Ende Februar mitgeteilt, dass sich Bouffier wegen einer Hautkrebsdiagnose ambulant behandeln lasse. Am 30. April trat er das erste Mal wieder öffentlich auf. Die Erkrankung gelte im Moment als besiegt, sagte Bouffier. "Wenn das weiter so bleibt, werde ich meine Aufgabe mit Freude und voller Kraft machen."



Kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg sprach sich Bouffier gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD aus: "Wir würden politischen Selbstmord begehen als CDU, wenn wir an dieser Front einknicken." Als die SPD sich für die Linke geöffnet habe, habe die SPD verloren, nicht die Linke.