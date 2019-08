Eine Mehrheit im zweiten Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss hat die Arbeit der Sicherheitsbehörden in Thüringen bemängelt. Die Abgeordneten kritisieren in dem in Erfurt verabschiedeten Wertungsteil des Abschlussberichts etwa den Landesverfassungsschutz: Dieser habe sich zwar nicht direkt an Straftaten von Rechtsextremen beteiligt, aber durch sein Verhalten solche Gesetzesverstöße begünstigt.

Im Fokus der Kritik steht auch die Thüringische Landespolizei. So moniert die Ausschussmehrheit, dass einzelne Polizisten bei den Ermittlungen zur Mordserie der rechtsextremen Terrororganisation Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) grobe Fehler gemacht hätten. Dabei geht es etwa um den Polizeieinsatz im November 2011 in Eisenach, bei dem der NSU enttarnt wurde. Nach Ansicht des Ausschusses sei der zuständige Einsatzleiter unprofessionell mit dem damals gefundenen Wohnmobil der Rechtsterroristen umgegangen. Indem der Mann das Fahrzeug damals vor dem Eintreffen der Spurensicherung betreten habe, seien Spuren beeinträchtigt oder vernichtet worden. "So geht man vielleicht mit einer Trophäe um, aber nicht mit einem Tatort", heißt es in dem Papier.

Die Nachrichtenagentur dpa berichtet weiter, dass der Wertungsteil des Abschlussberichts mit den Stimmen von Linken, SPD und Grünen in einer nicht öffentlichen Sitzung des Ausschusses angenommen worden sei. Die Vertreter von CDU und AfD hätten dem Papier dagegen nicht zugestimmt.

Der Untersuchungsausschuss trägt den Titel "Rechtsterrorismus und Behördenhandeln" und arbeitet seit 2015 mutmaßliche Fehler der Thüringer Sicherheitsbehörden bei der Suche nach den Rechtsterroristen Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe auf. Dabei geht es auch um die Todesumstände von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt und die Hypothese der Ermittlungsbehörden, dass es sich um einen Suizid gehandelt habe. Voraussichtlich wird der vollständige Abschlussbericht des zweiten Thüringer NSU-Untersuchungsausschusses im September im Thüringer Landtag beraten werden.



Die rechtsextreme Terrorgruppe NSU hatte Mordanschläge auf neun türkisch- und griechischstämmige Menschen verübt sowie eine Polizistin getötet. Beate Zschäpe hatte sich als einziges noch lebendes Mitglied des NSU-Trios vor dem Oberlandesgericht München verantworten müssen und war im Juli 2018 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.