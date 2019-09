Es war der Sommer 2001, ich saß im grünen Twingo meines Vaters. Fenster runter, Ellenbogen raus. 10 Jahre alt. Aus dem Radio dudelte dieses Lied: Eine Männerstimme sang, dass die Männer im Osten besser küssten und die Mädchen im Osten schöner sind. Mit zehn Jahren verstand ich von diesen Dingen wenig. Ich liebte das Lied - völlig unpolitisch.



"Im Osten" von Sänger Kai Niemann, der wie ich aus Sachsen-Anhalt stammt, war damals ein Riesenhit. 300.000 verkaufte Platten, Gold-Status, Top-4 in den Charts. Niemann durfte als "Ost-Experte" zu Sabine Christiansen, Harald Schmidt und – in Ost-Deutschland genauso wichtig – zu Riverboat vom MDR. MTV und VIVA, damals noch richtig groß, weigerten sich, das Lied zu spielen. Begründung: Alles großer Quatsch und das einzige, was im Osten besser sei, das wären die Neo-Nazis.



Bei drei Landtagswahlen im Osten diesen Herbst kann die AfD stärkste Kraft werden. Völlig unmöglich, denke ich, heute so ein Lied zu spielen. Was aber ist da auf dem Weg verloren gegangen? Und: Ist wirklich alles immer schlechter geworden (als im Westen)?



Leipzig, Augustsonnenschein. Kai Niemann, 46, weißes Hemd, Sonnenbrille, bestellt das mittelgroße Wurst-Frühstück. Zu Hause ist er kein Fleisch, das sei besser für die Umwelt – aber ganz ohne sei doch schwierig, sagt er und grinst. Ostdeutscher Pragmatismus, könnte man sagen. Wir sitzen im Café Albert, in Leipzig-Lindenau, wo er seit Jahren mit seiner Familie wohnt. Wir wollen über den Osten reden, über das, was Musik politisch leisten kann und, was den ehemaligen Ost-Erklärer heute beschäftigt. Es wird laut werden.

ZEIT ONLINE: Herr Niemann, 30 Jahre nach der Wende – sehen sie sich eigentlich als Ossi?



Kai Niemann: Ich bin Ossi, Leipziger, klar. Ich bin in der DDR aufgewachsen, habe 1992 in Sachsen-Anhalt Abitur gemacht und die 90er-Jahre in Leipzig gelebt, als hier alles noch krass verfallen war.



ZEIT ONLINE: Haben Sie sich mal diskriminiert gefühlt als Ostdeutscher?



Niemann: Ich hatte schon manchmal das Gefühl, dass irgendein Wessi dachte, okay, da kommt jetzt der dumme Ossi, den kann ich schnell abfrühstücken. Als ich Anfang 20 war und den Erfolg mit "Im Osten" hatte, da war das ja tatsächlich so (lacht) – da haben wir uns von meinem damaligen Produzenten und Manager ordentlich über den Tisch ziehen lassen. Aber selbst wenn ich mich als Ossi diskriminiert fühle, kann ich doch daraus nicht den Schluss ziehen, andere zu diskriminieren. Ich kann deshalb nicht damit anfangen, gegen Schwächere zu hetzen – das ist schon sehr kindisch. Obwohl: Ich weiß nicht mal, ob Kinder so sein würden.

ZEIT ONLINE: Ihre Trotz-Reaktion war damals, "Im Osten" zu schreiben?



Niemann: Ja. Ich habe meinen Zivildienst in der Nähe von Göttingen gemacht, beim Arbeiter-Samariter-Bund. Damals, Mitte der 90er-Jahre, war ich dort fast allein unter Wessis. Du warst als Ossi ein Exot. Den einzigen anderen Ostdeutschen dort haben sie immer Udo genannt. Eigentlich hieß der anders. Das "U-D-O" stand für "Unser dummer Ossi". Wenn ich zu schnell gefahren bin und einen Strafzettel gekriegt hatte, hieß es: Wir sind hier nicht in der Zone, wo du fahren kannst wie du willst. Und selbst die Behinderten, die ich morgens zur Schule gefahren habe, haben Witze über mich gemacht. Das war zwar alles nicht böse gemeint, hat aber gereicht, dieses Lied zu schreiben.