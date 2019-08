Nein, die älteste deutsche Partei wird in Zukunft nicht von einem Dreißigjährigen geführt. Kevin Kühnert will nicht Vorsitzender der SPD werden. Er habe sich das genau überlegt, sagte der Chef der Jusos dem Spiegel, aber er wolle die Hoffnungskurve nicht nach oben treiben und am Ende Enttäuschungen produzieren. Die Partei brauche kein Spektakel, sondern Versöhnung.

Es sind die Gedanken, die Kühnert seit Monaten umtreiben. Immer wieder wog er zuletzt zwei Verantwortungsbegriffe gegeneinander ab: Verantwortung für einen Richtungswechsel der Partei und Verantwortung für ihren Zusammenhalt. Doch wer in den vergangenen Wochen mit ihm sprach, konnte erkennen, dass seine Bedenken groß waren – und der Vorsitz kein Amt, in dem der Vorsitzende der Parteijugend sich selbst gerne gesehen hätte. Und tatsächlich sprach wohl zu jedem Zeitpunkt mehr gegen eine Kandidatur des jungen Parteilinken als dafür.

Zum einen ist da die Meta-Debatte, die seine Kandidatur nach sich gezogen hätte: Darf der das? Ist er nicht zu jung? Statt über Strategien und Inhalte wäre wohl über Dienstjahre und Mindestalter diskutiert worden und – wenn man in diesen Tagen die überschießenden Kommentare zu den Vermögensteuer-Plänen der SPD überblickt – wohl auch darüber, ob in der SPD nun endgültig Sozialismus ausgebrochen sei.

Da ist die spalterische Gefahr, die in seiner Bewerbung gelauert hätte. Groko-Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz gegen Kühnert, die Antithese – viel deutlicher hätte man die zwei sozialdemokratischen Parteien kaum präsentieren können, die sich gerade unter dem Dach der SPD miteinander arrangieren müssen.

Da sind die Gegenkräfte, die unmittelbar mobilisiert worden wären: Teile der Amts- und Mandatsträger in der Partei würden schließlich vermutlich lieber einen anständigen Christdemokraten zu ihrem Vorsitzenden machen als den Juso-Chef, und sie hätten 23 Regionalkonferenzen lang Zeit gehabt, ihren Unwillen anzubringen. Paradoxerweise hätte eine Kühnert-Kandidatur seine Gegner womöglich sogar gestärkt: Nichtwollen ist schließlich einfacher als Wollen und wenn es ums Verhindern geht, finden auch die zusammen, die sich eigentlich nichts mehr zu sagen haben.

Und da ist schließlich die tatsächliche Anmaßung, die darin steckt, wenn einer, der noch nicht ganz zwei Jahre den Jugendverband geleitet hat, plötzlich nach dem Parteivorsitz strebt. Man muss ziemlich furchtlos sein, um das trotz aller Widerstände zu wollen.

Kühnert aber ist seinem Wesen nach kein Spieler, sondern ein Grübler. Einer, der viel über seine Rolle nachdenkt und über die Folgen seines Handelns. Kühnert weiß, dass er polarisiert – und das nicht erst seit der von ihm ausgelösten Debatte über die Vergemeinschaftung von Unternehmen. Und schon in den Wochen nach dem Rücktritt von Andrea Nahles von der Parteispitze erkannte er, dass seine Partei Polarisierung gerade nicht gebrauchen kann.

Insofern war es konsequent, dass Kühnert im Spiegel sagte, in der SPD könne man nicht den Weg der britischen Labour-Partei gehen, wo die Basis der Partei ihr Establishment vor einigen Jahren kurzerhand entsorgte. Der Linkswende der britischen Sozialdemokraten ging eine Rebellion voraus, nach der die alten Eliten vor allem das waren: alt. Plötzlich standen sie am Rand der Partei und belauerten das neue Zentrum um Jeremy Corbyn.

Und auch wenn ihn viele in der Partei für einen Rebellen halten, kann Kühnert einer solchen Handstreich-Revolte kaum etwas abgewinnen. Sein Verständnis von Politik ist prozessural, nicht putschistisch, im Zweifel für die Integration, nicht für die Entscheidung, im Grunde ursozialdemokratisch. Und vielleicht fehlte am Ende auch der Glaube daran, dass der notwendige Wandel mit ihm wirklich gelingen könnte.



Denn auch das gehört zur Wahrheit: In den Chaoswochen nach dem Rückzug von Andrea Nahles im Juni hatte sich auch Kühnert verspekuliert. Er wusste, dass er in der Existenzkrise der Partei nicht mehr bloß Kritiker sein konnte, dass auch er Verantwortung übernehmen müsse. Und er wusste, dass die Gelegenheit selten günstiger war, in der Partei einen Richtungs- und Kulturwechsel herbeizuführen. Kühnert, so hieß es damals, sei bereit gewesen, sich einem Duo als Dritter anzuschließen, seine Unterstützung öffentlich und medienwirksam zu bekunden, um womöglich später in einer neuen Parteiführung mitzuwirken. Doch ein solches Duo kam nie zustande.