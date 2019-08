Die AfD darf bei der Landtagswahl in Sachsen mit mehr Bewerberinnen und Bewerbern antreten, als der Landeswahlausschuss ursprünglich genehmigt hatte. Wie der sächsische Verfassungsgerichtshof entschied, können 30 der auf zwei Wahlversammlungen bestimmten 61 Kandidatinnen und Kandidaten antreten. Die AfD hatte gegen die Entscheidung des Wahlausschusses geklagt.



Der hatte bemängelt, dass die AfD die Kandidaten auf zwei unterschiedlichen Wahlversammlungen bestimmt hatte, und hatte nur die 19 auf der ersten Versammlung gewählten Kandidaten anerkannt. Die AfD hatte aus zeitlichen Gründen einen zweiten Termin angesetzt. Das Problem: Beide Veranstaltungen waren aus Sicht des Wahlausschusses formal nicht als eine einheitliche Veranstaltung erkennbar. Denn die Versammlungsleitung hatte von dem einen zum anderen Termin gewechselt. Hinzu kam, dass man auf der zweiten Versammlung beschlossen hatte, das Wahlverfahren von der Einzel- auf eine Blockwahl zu ändern. Das führe zu einer Ungleichbehandlung der Bewerber, begründete der Wahlausschuss die Kürzung der Liste.



Schon zur Landtagswahl 2014 stand die AfD vor dem Problem, eine zweite Versammlung abhalten zu müssen. Damals aber hatte die zweite Versammlung die in der ersten Gewählten im Schnelldurchlauf noch einmal bestätigt, sodass es durch den Wahlausschuss nichts zu bemängeln gab. Diesmal hatte daran keiner gedacht, wie aus der AfD zu hören war.



Das Gericht bestätigte mit seinem Urteil eine vor einigen Wochen getroffene Eilentscheidung. Die Entscheidung des Landeswahlausschusses sei "mit hoher Wahrscheinlichkeit rechtswidrig", hieß es damals. Laut Gerichtspräsidentin Birgit Munz wären die möglichen Nachteile der Nichtzulassung "gewichtiger als die der Zulassung".



Mit nur 19 Kandidaten hätte die AfD einen Teil ihrer Landtagssitze nicht besetzen können, wenn sie nicht zugleich über die Erststimmen genügend Direktmandate errungen hätte. Nach einer Prognose könnte sie 23 Direktmandate erhalten.



Das Gericht hatte sich aufgrund der besonderen Bedeutung des Falls vor der Wahl mit der Klage der AfD befasst. Denn Entscheidungen des Wahlausschusses sind üblicherweise unanfechtbar. Lediglich das Ergebnis der Wahl ist anfechtbar. Entscheidungen über solche Klagen können sich aber Jahre hinziehen. Das Gericht traf seine Abwägung daher zugunsten einer Klärung vor der Wahl.



Theoretisch ist vor den Wahlen eine Verfassungsbeschwerde der AfD in Karlsruhe denkbar, wenn Beteiligte ihre Prozessgrundrechte verletzt sehen. Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eine erste Beschwerde der AfD in dem Fall bereits abgewiesen. Nach der Landtagswahl ist allerdings ein Wahlprüfungsverfahren möglich. Dazu setzt der Landtag einen Wahlprüfungsausschuss ein. In der Konsequenz kann die Wahl dann sogar für ungültig erklärt werden, wenn sich herausstellt, dass durch die Entscheidung des Wahlausschusses die Verteilung der Sitze beeinflusst wurde.