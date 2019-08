Der frühere Chef des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen (CDU), hält eine Koalition von CDU und AfD derzeit für unwahrscheinlich – sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene. "Ich weiß aber nicht, was noch kommen wird", sagte er auf einer CDU-Wahlveranstaltung im brandenburgischen Hoppegarten.

Maaßen wies außerdem Kritik an seinen Äußerungen, etwa zu sicherheitspolitischen Themen oder zur Migrationspolitik, zurück: "Ich kann nichts dafür, dass meine Positionen auch von anderen vertreten werden. Das macht sie nicht automatisch zu AfD-Positionen". Er kritisierte außerdem erneut, dass die CDU derzeit kein Profil habe. "Man muss wieder auf den Markenkern zurückkehren. Und dazu gehört die innere Sicherheit."

Maaßen, der Mitglied der rechtskonservativen Splittergruppe Werteunion ist, hatte zuletzt bei Wahlkampfauftritten in den ostdeutschen Bundesländern die Migrationspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Bundesregierung bemängelt. Die sächsische CDU hatte er dazu aufgefordert, sich inhaltlich von der Bundespartei abzugrenzen. Im Juni hatte er außerdem gefordert, die CDU dürfe eine Koalition mit der AfD nicht ausschließen, dafür hatte ihn unter anderem die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer ausdrücklich kritisiert. Die CDU-Spitze lehnt eine Koalition mit der AfD kategorisch ab.

"Wir haben ihn nicht eingeladen"

Zu der Veranstaltung in Brandenburg war Maaßen auf Einladung des Bürgermeisterkandidaten Thomas Scherler und des Direktkandidaten für die Landtagswahl, Jan-Peter Bündig, (beide CDU) gekommen. Brandenburgs CDU-Landeschef und Spitzenkandidat Ingo Senftleben hatte im Vorfeld zu Auftritten von Maaßen im Landtagswahlkampf gesagt: "Wir haben ihn nicht eingeladen."

Auch Sachsens CDU-Ministerpräsident Michael Kretschmer hatte sich kritisch zu Wahlkampfauftritten von Maaßen geäußert und ihn für dessen umstrittenes Verhalten in der Vergangenheit kritisiert. "Die Debatte um die Ausschreitungen in Chemnitz hat sich durch ihn verlängert, was Sachsen geschadet hat", hatte Kretschmer dem Spiegel gesagt. Maaßen teilte daraufhin mit, sich aus dem Landtagswahlkampf der sächsischen CDU zurückziehen zu wollen. Sachsen und Brandenburg wählen am 1. September einen neuen Landtag.

Im September vergangenen Jahres war Maaßen als damaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Er hatte mit Äußerungen zur Bewertung rassistisch motivierter Übergriffe in der sächsischen Stadt Chemnitz für Kontroversen in der großen Koalition gesorgt. Außerdem hatte er laut einem Redemanuskript von teils "linksradikalen Kräften in der SPD" gesprochen.