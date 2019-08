Nach dem Rechtsstreit um die Zulässigkeit ihrer Kandidatenliste zur Landtagswahl hat der sächsische Landesverband der AfD Strafanzeigen unter anderem gegen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und Landeswahlleiterin Carolin Schreck erstattet. Wie der Landesverband in Dresden mitteilte, wirft er ihnen Rechtsbeugung oder Anstiftung dazu vor.



Die Partei zeigte nach eigenen Angaben außerdem Landesinnenminister Roland Wöller (CDU) und mehrere Beisitzer im Landeswahlausschuss bei der Dresdner Staatsanwaltschaft an. Die sächsische AfD werde "alle rechtlichen Mittel ausschöpfen", kündigte Landesschef Jörg Urban an.



Die Partei hatte die Strafanzeigen bereits zuvor angekündigt. Sie sieht sich bei ihrer Kandidatenliste zur Landtagswahl am kommenden Sonntag in Sachsen benachteiligt. Ihre Kritik entzündet sich an der Entscheidung des sächsischen Wahlausschusses von Anfang Juli, einen Großteil der von der Partei aufgestellten Listenkandidaten nicht zu genehmigen.



Von den ursprünglich 61 Kandidaten für die AfD-Landesliste hatte der Ausschuss lediglich 18 zur Wahl zugelassen. Er begründete diese Entscheidung damals mit formalen Mängeln. Der Wahlausschuss bemängelte, dass die AfD die Kandidaten auf zwei unterschiedlichen Wahlveranstaltungen bestimmt hatte. Den zweiten Termin hatte die AfD aus zeitlichen Gründen angesetzt.



Beide Veranstaltungen waren aus Sicht des Landeswahlausschusses jedoch formal nicht als eine einheitliche Veranstaltung erkennbar. Problematisch aus Sicht des Wahlausschusses war außerdem, dass das Wahlverfahren bei der zweiten Veranstaltung von der Einzel- auf eine Blockwahl geändert worden war. Der Wahlausschuss hatte argumentiert, dass dies zu einer Ungleichbehandlung der Bewerber geführt habe.

30 Listenkandidaten genehmigt

Gegen diese Entscheidung hatte die Partei Beschwerde beim sächsischen Verfassungsgerichtshof in Leipzig eingelegt und von staatlichen Behinderungsversuchen gesprochen. Das Verfassungsgericht hatte der Partei schließlich im August genehmigt, insgesamt 30 Kandidaten aufzustellen.

Zwar sahen die Richter keinerlei Hinweise auf eine missbräuchliche oder willkürliche Entscheidung des Wahlausschusses. Zugleich sah das Gericht den Ausschluss von zwölf Kandidaten jedoch als ungerechtfertigt an. Laut Gerichtspräsidentin Birgit Munz wären die möglichen Nachteile der Nichtzulassung "gewichtiger als die der Zulassung".



Das Gericht hatte mit seinem Urteil eine einige Wochen zuvor getroffene Eilentscheidung bestätigt. Wegen der besonderen Bedeutung des Falls hatte es sich vor der Wahl mit der Klage der AfD befasst. Normalerweise sind Entscheidungen des Wahlausschusses unanfechtbar.



Die Wahlen in Sachsen finden am 1. September statt. Aktuelle Umfragen sehen die Partei derzeit bei 24 bis 25 Prozent. Neben der Besetzung von Sitzen über die Landesliste hat die Partei auch die Möglichkeit, Direktmandate in den Wahlkreisen zu holen. Eine aktuelle Prognose sieht die AfD bei 15 Direktmandaten. Der Sächsische Landtag hat derzeit 126 Abgeordnete.