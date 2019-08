In der Gaststätte Broilereck in Weißwasser gewinnt Katja Kipping die Herzen ihrer Zuhörer mit einem DDR-Produkt, dem sogenannten RG 28. Doch das dauert eine Weile. Zum Wahlkampftermin der örtliche Linke in dem sächsischen Lausitzstädtchen sind überwiegend ältere Männer gekommen, es wird Bier bestellt. Die Chefin der Linkspartei spießt Brokkoli auf ihre Gabel. Für die 99-Prozent-Vegetarierin (Kipping über Kipping) hat die Küche ausnahmsweise ein Gericht ohne Fleisch zubereitet.

Im Raum entlädt sich eine Menge Frust. Ein Mann, der sich als ehemaliger Mitarbeiter der Staatssicherheit vorstellt, klagt über seine niedrige Rente von 836 Euro. Ein anderer bemängelt das Verschwinden der Gaststätte, der Schule, des Kindergartens, die es in seinem Dorf zu DDR-Zeiten gab. Früher habe man zusammen gefeiert. "Heute macht nach der Arbeit jeder seins." Ein weißhaariger Herr rechnet mit dem Kapitalismus insgesamt ab: "Die Marktwirtschaft regelt nur den Profit und die Ausbeutung", doziert er und untermalt seine Worte, indem er mit seinem Gehstock nachdrücklich auf den Boden klopft.

Doch die Linke-Chefin will jetzt mal über was anderes reden: den Klimaschutz nämlich. Die Männer bewegen etwas irritiert die Köpfe. Klimaschutz? Das ist hier in der Braunkohleregion Lausitz nicht gerade ihr größtes Problem. Nun kommt das RG 28 zum Einsatz. Es handelt sich dabei um ein Rührgerät, Kipping hat selbst so eines zu Hause bei sich in Dresden. "Das ist fast so alt wie ich", sagt Kipping, also etwa 40 Jahre.

Das RG 28 konnte man anders als die heutigen aufschrauben und kaputte Teile des Mixers austauschen. Ein gelungenes Beispiel für Ressourceneffizienz also. "Das Gerät hält immer noch", strahlt Kipping. So wie damals müsse man auch heute wieder produzieren. Zustimmendes Gemurmel geht durch den Raum. Ein bisschen hat der Sozialismus doch noch gesiegt in diesem Moment.



Heimat der Wendeverlierer

All denjenigen, die mit den Folgen der Wende nicht klarkamen, eine Heimat zu geben, das war jahrelang das Erfolgsgeheimnis der Linken im Osten. Doch Momente wie in Weißwasser, wo das auch heute noch gelingt, werden zunehmend seltener. Bei der Europawahl im Mai verlor die Linke gerade auch im Osten dramatisch, in Sachsen büßte sie bei den gleichzeitig stattfindenden Kommunalwahlen fast ein Drittel ihrer Mandate ein, in Brandenburg sah es ähnlich aus.

Auch bei den an diesem Sonntag anstehenden Landtagswahlen muss die Linke mit Verlusten rechnen. In der jüngsten Umfrage liegt sie sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg bei 14 bis 16 Prozent, bei den Wahlen vor fünf Jahren holte sie in beiden Ländern noch knapp 19 Prozent.

Hat die Linke ihren Nimbus als Ostpartei verloren? Auf der Autofahrt zwischen zwei Wahlkampfterminen gibt Kipping sich ganz entspannt. Sie hat ihre Turnschuhe ausgezogen und die Beine zum Schneidersitz angezogen. "Wir sind die Ostpartei", versichert sie, noch bevor die Frage überhaupt zu Ende gestellt wurde. Im Frühsommer hat der Bodo Ramelow, der einzige Ministerpräsident der Linkspartei, ein zwölfseitiges Papier mit dem Titel "Für eine lebenswerte Zukunft in Ostdeutschland" vorgelegt. Darin enthalten sind Forderungen des thüringischen Regierungschefs nach einer einheitlichen Bezahlung in Ost und West und einer sofortige Rentenangleichung. Verlangt wird auch ein Solidarpakt III oder eine Ostquote bei Wirtschaftsförderprogrammen.

Auch die AfD will Ostpartei sein

Im Brandenburger Wahlkampf hat die Linke ihren Anspruch, die eigentliche Ostpartei zu sein, sogar plakatiert. "Ost" prangt es einem in großen gelben Lettern von vielen Laternenmasten zwischen Uckermark und Lausitz entgegen. Darunter steht in kleineren Buchstaben "Respekt. Würde. Anerkennung". Und in Sachsen wirbt die Partei mit dem Slogan "Das Gute am Osten. Die Linke". Doch diese Plakate konkurrieren eben mit denen einer anderen Partei. "Hol Dir Dein Land zurück!" oder "Der Osten steht auf" plakatiert die AfD und fordert eine "friedliche Revolution mit dem Stimmzettel". Bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen werden die Rechtspopulisten die Linken aller Voraussicht nach überholen. In beiden Ländern könnte die AfD stärkste oder zumindest zweistärkste Kraft werden.

Dass das so ist, dafür machen nicht wenige Linke auch die Parteiführung unter Kipping und ihrem Co-Vorsitzenden Bernd Riexinger verantwortlich. Die von den beiden vertretene Forderung nach offenen Grenzen habe den rechten Wähler und Wählerinnen der Linken zugetrieben, argumentieren Anhänger von Nochfraktionschefin Sahra Wagenknecht, die sich für einen restriktiveren Kurs in der Migrationspolitik einsetzt. Darüber hinaus hätten Riexinger und Kipping sich zu sehr auf ein junges, großstädtisches Milieu konzentriert und damit die Kernwählerschaft der Linken, nämlich Arbeitslose und Geringverdiener, vernachlässigt.

Konfrontiert mit diesem Vorwurf setzt Kipping sich im Auto sehr aufrecht hin, ihre bisher leise Stimme, wird plötzlich scharf: "Wer so etwas behauptet, verbreitet Fake-News und übersieht, dass wir mit der Jobcenter-Gesprächsoffensive, der Kampagne für bezahlbares Wohnen und der Kampagne gegen den Pflegenotstand gerade soziale Themen besonders intensiv bearbeitet haben." Es sei aber nun mal so, dass es unter den Linke-Wählern schon immer Menschen gegeben habe, die einem am Wahlstand gesagt hätten: "Ich finde eure Politik zu 95 Prozent richtig, die Sozialpolitik, die Haltung gegen den Krieg. Nur eure Ausländerpolitik finde ich falsch." Da die Migrationsthematik in den vergangenen Jahren den öffentlichen Diskurs dominiert habe, sei diese Frage für viele nun wahlentscheidend geworden. "Sie stimmen nun für die Partei, die ihr Bedürfnis nach Abgrenzung nach unten bedient", sagt Kipping.