In seiner Heimtstadtkämpft Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) um sein Direktmandat. Das dürfte spannend werden: Zur Bundestagswahl 2017 hat er es an die AfD verloren . Unsere Reporterinhat sich in Görlitz umgehört. Sie schreibt: "In diesem Wahllokal im Görlitzer Zentrum ist mehr los als bei den letzten Wahlen, sagen zumindest die Wahlhelfer. Kurz vor 16 Uhr haben etwa 45 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Eine Frau, 21, erzählt vor der Tür, sie habe ihre Stimme der AfD gegeben, weil sie Veränderung wolle. Eine andere, 26, hat die Grünen gewählt, aus gleichen Gründen. Was beide aber auch sagen: Es sei in Ordnung, wenn Kretschmer Landesoberhaupt bleibt. Die AfD-Wählerin sagt, sie könne damit leben. Er werde viel für die Region machen."