CSU-Chef Markus Söder verlangt von der SPD eine schnelle Entscheidung über ihre Zukunft in der großen Koalition. "Wir müssen jetzt der SPD die Frage stellen, was will sie", sagte Bayerns Ministerpräsident der ARD. Söder bezeichnete die Frage, ob die Koalition noch Ende des Jahres bestehen werde, als schwierig zu beantworten. Bislang hätten alle Bewerber um den vakanten SPD-Vorsitz erklärt, die große Koalition verlassen zu wollen: "Das verheißt nichts Gutes."

Söder sagte im Sommerinterview der ARD, er strebe keine Kandidatur für das Amt des Bundeskanzlers an: "Ich habe meine Aufgabe in Bayern. Ich will als CSU-Vorsitzender auch national helfen. Wir wollen einen Beitrag bringen, dass dieses großartige Land großartig bleibt." Die Union rief Söder dazu auf, sich von der ungewissen Situation in der SPD nicht anstecken zu lassen. Sie müsse jetzt "umso mehr geistige Orientierung geben". Das gelte nicht nur für die aktuelle Klimadebatte, sondern auch für die Konjunktur und die Außenpolitik.

Weiter sprach sich Söder mit Blick auf den Strukturwandel durch den Kohleausstieg für Sonderwirtschaftszonen im Osten aus. Demnach könnten Sonderwirtschaftsregionen mit niedrigeren Steuersätzen etabliert werden, etwa in den Grenzbereichen zwischen neuen und alten Ländern. Damit könnten internationale Investoren gewonnen und neue Arbeitsplätze geschaffen werden, erklärte Söder.



Sigmar Gabriel auf der Suche nach "SPD pur"

Kritik an dem Kurs der SPD äußerte auch der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel. "Die SPD ist linker als die Linkspartei geworden und ökologischer als die Grünen", sagte er dem Kölner Stadt-Anzeiger. Eine Konzentration von "Gruppen- und Minderheitenthemen" habe dazu geführt, dass die Partei ihre eigentliche Wählerschaft aus den Augen verloren habe – dies sei früher die breite Schicht der "leistungsbereiten Arbeitnehmer" gewesen.

Am Freitag war bekannt geworden, dass Gabriel der von Parteirechten getragenen Gruppierung "SPD pur" beigetreten ist. Darin fänden sich Menschen zusammen, "die wieder Klarheit über das schaffen wollen, was Sozialdemokratie eigentlich heißt", sagte er dem Kölner Stadt-Anzeiger.