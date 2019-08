Miete, Deckel, Bremse, Stopp. Jede beliebige Kombination dieser in der Wohnungspolitik üblichen Begriffe soll den von Mietenspirale und Wohnungsnot geplagten Mieterinnen und Mietern Hoffnung machen. Dazu passend haben Bau- und Innenminister Horst Seehofer (CSU) sowie Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) soeben mitgeteilt, dass die Koalition die Mietpreisbremse verschärfen will. Erst Anfang des Jahres hatte eine Evaluation des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) ergeben, dass der Effekt der Mietpreisbremse von 2015 verschwindend gering war: In vielen Großstädten lag die Miete trotzdem weit über der zulässigen Obergrenze – und auch der gemessene Bremseffekt belief sich nur auf eine Größenordnung zwischen zwei und vier Prozent. Haben die nun verabschiedeten Änderungen also das Zeug dazu, die für viele schwierige Situation am Wohnungsort wirklich zu verbessern?



Folgende Maßnahmen sollen die Lage entspannen: Bisher wurden Mieten auf Grundlage der ortsüblichen Vergleichsmiete der vergangenen vier Jahre berechnet. Ab jetzt soll der Betrachtungszeitraum auf sechs Jahre erweitert werden. Dadurch, so die Hoffnung, würde die Vergleichsmiete im Mitspiegel niedriger ausfallen und das Mietniveau könnte insgesamt sinken. Außerdem sollen Mieter eine Rückerstattung für zu viel gezahlte Miete auch rückwirkend fordern können – und zwar für einen Zeitraum von 2,5 Jahren nach Vertragsschluss. Hier sollen vor allem Mieterinnen und Mieter ermutigt werden, ihre Vermieter auch noch im Nachhinein für unrechtmäßig erhöhte Miete zu rügen.



Klingt alles gut – doch Experten sind skeptisch, dass sich damit die Lage wirklich substanziell verbessern wird. "Die Probleme werden nicht verschwinden", sagt Wohnmarktexperte Michael Voigtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Er geht zwar davon aus, dass es durch die Mietpreisbremse nur noch geringe Mietsteigerungen geben wird. Aber so würden noch mehr Menschen in sowieso schon überlastete Großstädte gelockt, der Wohnmarkt würde weiter belastet. Statt einer Erleichterung für die Mieter fürchtet er, die Neuregelung könne zudem ein Anlass für kleine Vermieter sein, ihre Wohnungen zu verkaufen. Eine ähnliche Situation habe es in Spanien und Großbritannien in den Siebziger- und Achtzigerjahren gegeben. Damals hätte ein Zuviel an Mietregulierungen dazu geführt, dass Kleinvermieter aus dem Markt gedrängt und vollständig von den großen Immobilien- und Vermietungsgesellschaften übernommen wurden.



Auch die neuen Regelungen bieten Schlupflöcher für Vermieter

Auch Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins, glaubt nicht daran, dass das neue Gesetz wesentliche Änderungen nach sich ziehen wird. "Für den einzelnen Mieter kann es durchaus sinnvoll sein, aber den Mietmarkt wird es nicht befrieden."

Wieder gehe die Regierung nicht weit genug, wenn es um die Rechte von Mieterinnen und Mieter gehe, beklagt Wild. Er vergleicht die Änderungen an der bisherigen Gesetzeslage mit einem Schweizer Käse. Überall gebe es weiterhin Schlupflöcher, die die Vermieter für ihre Zwecke und zum Nachteil der Mieter nutzen könnten. Besonders mit dem Verweis auf Sanierungen sei es für Vermieter beispielsweise ein Leichtes, die Miete weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus zu erhöhen. Ein großes Manko sei außerdem, dass Mieter, die nach ihrem Auszug ihre Rechte geltend machen wollten, nicht mehr von den Regelungen profitieren. "Im Nachhinein haben die Mieter kaum eine Chance, fair behandelt zu werden", sagt Wild.



Auch die Angst der Mieter, den Vermieter anzuzeigen und damit womöglich Nachteile in Kauf zu nehmen, wird sich durch die nun geplanten Maßnahmen nach Ansicht der Experten nicht verringern. Mit der Neuregelung der Mietpreisbremse profitiere nur der Mieter, der sich wehren würde, sagt Wild. "Aber sich gegen den Vermieter zu stellen, das muss man sich erst mal trauen und das tun leider immer noch zu wenige." Mit der Neuregelung bekommen Mieter zwar nun mehr Zeit, auch nach Vertragsschluss eine zu hoch angesetzte Miete zu rügen, doch damit bleibt die Politik sogar hinter den bereits geltenden Vorgaben zurück. So gelte der gesetzlich vorgeschriebene Rückforderungsanspruch eigentlich bis zu einer Verjährungsfrist von drei Jahren.



Vermieterverbände lehnen die Mietpreisbremse strikt ab. Vor allem die Verlängerung bis 2025 sorgt für Kritik. Der Präsident des Vermieterverbandes Haus & Grund, Kai Warnecke, geht davon aus, dass durch die Mietpreisbremse auch die Zahl der Neubauten zurückgehen werde. Ähnlich kritische Stimmen gab es auch mit der Einführung der Mietpreisbremse 2015. Diese Befürchtung bestätigte sich laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) aber nicht.