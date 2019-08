Der 39-jährige Unternehmer und Vizepräsident des SPD-Wirtschaftsforums, Robert Maier, hat in einem Medienbeitrag sein Interesse an den SPD-Bundesvorsitz bekundet. Er will kandidieren und sich die nötige Unterstützung von fünf SPD-Unterbezirken im August organisieren, heißt es in dem Beitrag der Welt. "Erste positive Signale" habe er bereits erhalten.

Als Begründung für den Schritt gibt Maier an, dass er nicht tatenlos zusehen wolle, "wie das Land nach rechts rückt und unsere SPD den Bach runtergeht". Die SPD halte er für die politische Kraft, "die Schutz vor Kriminalität und sozialem Abstieg, ökologische Vernunft, wirtschaftliche Stärke und Zukunftsfreude" vereine.

Maier ist Mitgründer des SPD-Wirtschaftsforums und Berliner Start-up-Unternehmer. Seinen Aussagen in dem Bericht zufolge sei er "finanziell unabhängig". Er könne sich "also in Ruhe überlegen, wie es weitergeht". Maier wolle "deutlich andere Schwerpunkte" setzen als die aktuelle Parteiführung – sowohl beim Thema Sicherheit und Migration als auch bei wirtschaftlichen Themen.

Die aktuelle Richtung gefalle ihm nicht, sagt er mit Verweis auf den starken Zugewinn der AfD. Das mache ihm große Sorgen und habe seiner Meinung nach "insbesondere auch damit zu tun, dass die etablierten Parteien – und gerade auch die SPD – die Sorgen vieler Menschen, die sich um Migration, Gewalt und Kriminalität drehen, nicht ausreichend ernst nehmen". "Es muss klar sein, dass wir denjenigen umfassend helfen, die wirklich Hilfe brauchen, aber konsequent gegen diejenigen vorgehen, die unsere Hilfsbereitschaft missbrauchen", sagt er.

Maier: SPD muss den Menschen die Angst vor Zukunftstechnologien nehmen

Der Unternehmer sieht zudem die Notwendigkeit für Zukunftsoptimismus bei der SPD, wenn es um das Thema Wirtschaft geht. Er betont die "erheblichen Chancen", die Digitalisierung und neue Technologien böten. Die SPD solle Zukunftstechnologien als Möglichkeit zur Verbesserung der Lebensqualität und zum ökonomischen Fortschritt begreifen und den Menschen die Angst davor nehmen. Einen Linksruck der SPD mit Kollektivierungs- und Enteignungsplänen lehne er entschieden ab. Maier sprach sich aber für eine "deutlich konsequentere Besteuerung von hohen Erbschaften" aus.

In seiner Partei fehle "eine mutige und offene Diskussion der Missstände", sagt er in dem Beitrag weiter. Das Thema innere Sicherheit sei in weiten Teilen der SPD nicht präsent oder werde nicht adressiert. Und das, obwohl es in allen gesellschaftlichen Schichten omnipräsent sei. "Das müssen wir sehr, sehr schnell ändern."

Die Bewerbungsphase für die Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles geht noch bis zum 1. September. Interesse an dem SPD-Vorsitz haben bisher drei Zweierteams sowie ein Einzelbewerber angemeldet. Anschließend sind Regionalkonferenzen geplant, auf denen sich die Kandidaten präsentieren, sowie eine Mitgliederbefragung. Die formale Entscheidung fällt beim Parteitag Anfang Dezember.