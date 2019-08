Steigt nach dem Anschlag im texanischen El Paso, bei dem ein offenbar rassistisch motivierter Täter 22 Menschen in einem Supermarkt ermordete, auch in Deutschland das Risiko rechtextrem motivierter Attentate? Das Bundeskriminalamt (BKA) teilt auf Anfrage mit, es seien "ob der Ereignisse in den USA" aktuell keine "Resonanztaten" in Deutschland zu erwarten. Allerdings sei es möglich, dass die Berichterstattung in einschlägigen – sprich: extrem rechten – Medien eine "emotionalisierende und katalysierende Wirkung auf fremdenfeindlich motivierte Einzeltäter entfalten" könne. Konkrete Belege hierfür habe das BKA bisher nicht. Insgesamt habe sich die Sicherheitslage in Deutschland seit den jüngsten Anschlägen in den USA nicht verschärft.

Seitdem der nordhessische Regierungspräsident Walter Lübcke von einem mutmaßlich rechtsextremen Täter erschossen wurde, interessieren sich Behörden jedoch verstärkt für rechte Extremisten und deren Gewaltpotenzial. Beispielsweise versucht der Berliner Verfassungsschutz offenbar, das rechte Täterpotenzial besser abzuschätzen. Aufgabe der Inlandsgeheimdienste ist es schließlich, als Frühwarnsystem drohende Gefahren zu registrieren.

Nach Informationen von ZEIT ONLINE wollte das Berliner Landesamt unlängst wissen, wie viele potenzielle Attentäter aus der rechtsextremen Szene es in der Hauptstadt gibt. Gesucht wurde mit einem denkbar groben Filter: nach allen Personen, die in den vergangenen zehn Jahren mit wenigstens einem Gewaltdelikt aufgefallen, als politisch motivierte Täter eingestuft und in Berlin gemeldet waren. Das Landeskriminalamt bekam den Auftrag, eine Liste zu erstellen. Am Ende standen fast 900 Personen darauf.

Mindestens 169 Opfer durch rechten Terror

Rechnet man diese Zahl aus Berlin auf die Bundesebene hoch, wird die Dimension sichtbar. Und damit das Problem.

Rechter Terror ist in Deutschland seit Jahrzehnten eine mörderische Tradition: Seit 1990 sind mindestens 169 Menschen von Tätern mit rechtsextremen Motiven getötet worden. Was sich seit den Neunzigerjahren jedoch verändert hat, ist die gesellschaftliche und politische Debatte, in der solche Taten geschehen.

Mit dem Aufstieg der AfD ist die Sprache in der politischen Auseinandersetzung verroht, politische Gegner und Menschen mit anderer Meinung, anderer Hautfarbe oder sexueller Orientierung werden systematisch herabgesetzt und vielfach persönlich bedroht.

Da ist etwa die AfD-Unterorganisation Der Flügel. Über sie schreibt der Verfassungsschutz, Der Flügel verfolge ein Politikkonzept, das "primär auf die Ausgrenzung, Verächtlichmachung und weitgehende Rechtlosstellung von Ausländern, Migranten, insbesondere Muslimen, und politisch Andersdenkenden gerichtet" sei. Wenn Björn Höcke dann wie jüngst beim Kyffhäusertreffen des Flügels ruft: "Holen wir unser Land zurück!", kann das auch als Ermutigung verstanden werden, den Worten Taten folgen zu lassen.

Bedrohung wird herbeifantasiert

Die Junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD, wiederum wirft der Bundesregierung vor, sie betreibe einen "Bevölkerungsaustausch" durch Muslime, ein "wahnsinniges Bevölkerungsexperiment", das deutsche Volk werde "abgeschafft". Diesem fiktiven Bedrohungsszenario will sich die JA entgegenstellen und droht: "Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet". Sowohl Der Flügel als auch die Junge Alternative wurden vom Verfassungsschutz zu Verdachtsfällen erhoben.

Anderenorts schreiben Rechtsextremisten sogenannte Feindeslisten, auf denen sie Namen politischer Gegner sammeln – Beleg für die Aggressivität, mit der ein Teil der Szene ihre feindseligen Fantasien auslebt. Menschenverachtende Texte und Videos in den sozialen Netzwerken fachen den Extremismus weiter an. Auch Walter Lübcke wurde im Internet diffamiert und abgewertet, dann wurde seine Adresse auf solchen Listen veröffentlicht. Am 2. Juni erschoss ein mutmaßlich rechtsextremer Täter den CDU-Politiker.

Am Beispiel des Attentäters aus dem hessischen Wächtersbach zeigt sich schließlich, wie sich auch in der realen Welt Orte etablieren, an denen man unwidersprochen rassistisch reden kann. Der Täter hatte in Kneipengesprächen immer wieder darüber schwadroniert, jemanden "mitnehmen" zu wollen. Dann zog er los und schoss wahllos einen dunkelhäutigen Mann auf der Straße nieder. Nach der Tat kehrte er in die Kneipe zurück und prahlte damit. Die Polizei fand später bei ihm ein Waffenarsenal, mit dem auch ein Anschlag wie der in El Paso möglich gewesen wäre.