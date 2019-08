Beim Abschluss eines Vertrags zur gescheiterten Pkw-Maut hat Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nach Ansicht der Grünen das Grundgesetz verletzt. Zu diesem Schluss kommt ein Gutachten zweier Rechtsexperten der Hamburger Helmut-Schmidt-Universität, das die Bundestagsfraktion der Grünen in Auftrag gegeben hatte. Demnach hätte der CSU-Politiker die Erlaubnis des Bundestags gebraucht, um den Vertrag zur Erhebung der Pkw-Maut mit seinen Regelungen zum Schadenersatz für die geplanten Betreiber abzuschließen. Denn das Parlament hat das Sagen über den Haushalt.

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter forderte deshalb Scheuers Rücktritt. Der CSU-Minister sei untragbar für die Bundesregierung, sagte Hofreiter der Passauer Neuen Presse. Scheuer habe dem Staat "mit seinem Maut-Murks einen Verlust von mehreren hundert Millionen Euro eingebrockt". Die massiven Risiken im Fall einer Kündigung habe er dem Bundestag verheimlicht, womit er die Verfassung gebrochen habe.

Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer sagte, das Gutachten werde nun in der Fraktion bewertet – man prüfe, den Fall vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu bringen, und arbeite daran, einen Untersuchungsausschuss im Bundestag einzusetzen. Auch FDP und Linke hatten Scheuer mit einem Untersuchungsausschuss gedroht.



Scheuer hatte bereits die Maut-Verträge und viele weitere Dokumente veröffentlicht und "vollständige Transparenz" zugesagt. Er verteidigte zudem den Abschluss der Verträge vor dem Gerichtsurteil als lang abgewogene Entscheidung.

Die Süddeutsche Zeitung und WDR berichten, Scheuer habe in den Vertragsverhandlungen mit dem Betreiberkonsortium den Eindruck erweckt, die Kosten lägen im vom Bundestag bewilligten Rahmen. Das Ministerium habe Kosten, die erst später entstehen würden, aus der festen Vergütung für den Vertragspartner ausgelagert. So hätte der Vertrag im bewilligten Rahmen gelegen, die flexiblen Kosten wären später im Laufe des Betriebs der Maut aber dennoch angefallen. Der Minister habe "das Parlament und die Öffentlichkeit über die wahren Kosten gezielt belogen", sagt der Grünen-Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler. "Am Ende wäre die Pkw-Maut noch massiv teurer als die bisher bekannten Kosten von zwei Milliarden Euro geworden."



Schadenersatzforderungen drohen

Der Europäische Gerichtshof hatte die Maut-Pläne im Juni für unvereinbar mit EU-Recht erklärt. Faktisch mehr belastet werden sollten nur nichtdeutsche Fahrzeugführer, die in Deutschland angemeldeten Fahrzeuge sollten über die Kfz-Steuer von der Maut entlastet werden. Die Abgabe diskriminiere ausländische Autofahrer, entschieden die Richter. Daraufhin kündigte Scheuer die bereits 2018 geschlossenen Verträge mit den Unternehmen, die die Maut erheben und kontrollieren sollten. Den eigentlich geplanten Betreibern Kapsch und CTS Eventim könnten deswegen Schadenersatz zustehen – die Rede ist oft von einem dreistelligen Millionenbetrag, allerdings liegen noch keine Forderungen vor. Die Kündigung wird am 30. September wirksam.

In dem Gutachten der beiden Professoren Ulrich Hufeld und Florian Wagner-von Papp heißt es, Scheuers Ministerium habe mit dem Vertrag zur Erhebung der Pkw-Maut vom 30. Dezember 2018 "ein Risiko ohne haushaltsrechtliche Deckung übernommen". Garantieversprechen des Bundes – in diesem Fall gegenüber den geplanten Betreibern der Pkw-Maut – bedürften aber einer gesetzlichen Ermächtigung, über die der Bundestag zu entscheiden habe. Die Schlussfolgerung: "Das Handeln der Bundesregierung im Dezember 2018 war daher eine unerlaubte Risikoübernahme und verletzte das Grundgesetz."

Es sei "kaum nachvollziehbar", dass der Bund sich auf dieses "Garantieversprechen" eingelassen habe, sagte Wagner-von Papp. Die Wahrscheinlichkeit, dass der EuGH die Maut als diskriminierend und damit europarechtswidrig einstufen würde, sei "relativ hoch" gewesen. So kam es am 18. Juni dann auch.