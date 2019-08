Unmittelbar vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg kann die CDU von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer mit 32 Prozent (plus 1 im Vergleich zur Vorwoche) ihren Vorsprung vor der AfD laut einer Umfrage ausbauen. Die Rechtspopulisten kommen im ZDF-Politbarometer auf 24,5 Prozent (minus 0,5).

In Brandenburg legt die SPD von Ministerpräsident Dietmar Woidke der Erhebung zufolge ebenfalls einen Prozentpunkt zu und erreicht 22 Prozent. Sie liefert sich weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der AfD, die bei 21 Prozent liegt (plus 1).

Auf den weiteren Plätzen in Sachsen liegen die Linke mit 14 Prozent (unverändert), die Grünen mit 11 Prozent (plus 2) und die SPD mit 8,5 Prozent (minus 0,5). Die FDP muss demnach mit unverändert fünf Prozent um den Einzug in den Landtag bangen. 33 Prozent der Befragten waren sich der Umfrage zufolge noch nicht sicher, wen oder ob sie wählen.

In Brandenburg rangieren laut Politbarometer hinter SPD und AfD die CDU mit 16,5 Prozent (minus 1,5), die Grünen mit 14,5 Prozent (plus 0,5), die Linke (14, unverändert), die FDP mit 5 (unverändert) und die Freien Wähler mit 4 Prozent (unverändert). 39 Prozent der Brandenburgerinnen und Brandenburger haben der Erhebung zufolge noch nicht entschieden, ob sie zur Wahl gehen oder wen sie wählen wollen.

"Man darf der AfD keine Verantwortung für dieses Land übertragen"

Kretschmer hat sich kurz vor der Wahl nochmals von der AfD distanziert. "Der AfD darf man keine Verantwortung für dieses Land übertragen. Das ist eine Partei, die immer weiter in den Rechtsextremismus abrutscht", sagte er im ZDF-Morgenmagazin. "Das werden wir in den nächsten Monaten und Jahren ganz deutlich sehen." Kretschmer hatte in den vergangenen Monaten eine Zusammenarbeit mit der AfD immer wieder kategorisch ausgeschlossen. Der AfD warf er vor, "in den letzten 48 Stunden auf eine ganz üble Weise" im Internet zu mobilisieren.

Die Meinungsforscherin Renate Köcher sieht in der Altersstruktur in Ostdeutschland den Hauptgrund für die hohen Umfragewerte der AfD kurz vor den Landtagswahlen. Ostdeutschland habe eine völlig andere Altersstruktur als Westdeutschland, "da im Laufe der vergangenen 20, 25 Jahre rund 3,5 Millionen vorwiegend jüngere Menschen weggezogen sind", sagte die Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach dem Handelsblatt.

"Weite Landstriche dort haben deshalb mittlerweile das Gefühl, keine Zukunft mehr zu haben, weil sich dort die Einschätzung verfestigt hat, dass die eigene Region für junge Leute nicht attraktiv ist." In Ostdeutschland existierten "einfach viel weniger gewachsene Parteibindungen"