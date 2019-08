18/22

Die Demonstration "Reclaim our Soil, Reclaim our Peace" zog am 17. August vom Hoi Sham Park zur Polizeistation in Mong Kok. Gee hat drei Katzen zu Hause und möchte nicht, dass in seinem Wohnqiertel Tränengas freigesetzt wird: "Ich bin hier, um meine Heimat zu beschützen. Mehr habe ich nicht zu sagen."