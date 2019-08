Wegen falscher Angaben in ihrem Rechenschaftsbericht für das Jahr 2007 muss die NPD ein Strafgeld in Höhe von 1,27 Millionen Euro akzeptieren. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe bestätigte ein entsprechendes Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus dem Jahr 2012. (Az: 2 BvR 547/13)

Im März 2009 hatte der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) im Rechenschaftsbericht der NPD für 2007 "Unrichtigkeiten" in Höhe von 1,25 Millionen Euro festgestellt. Entsprechend den Regelungen des Parteiengesetzes forderte die Bundestagsverwaltung eine Strafzahlung in doppelter Höhe, also 2,5 Millionen Euro.

Auf die Klage der NPD dagegen berechnete das Bundesverwaltungsgericht die Unstimmigkeiten mit nur 635.678 Euro und setzte das Strafgeld entsprechend auf 1,27 Millionen Euro fest.

Dagegen zog die NPD vor das Bundesverfassungsgericht. Die Karlsruher Richter aber nahmen die Beschwerde gar nicht zur Entscheidung an. Die NPD habe nicht darlegen können, dass ein Strafgeld in doppelter Höhe der unrichtigen Angabe unverhältnismäßig oder sonst verfassungswidrig sein könnte, hieß es zur Begründung. Die entsprechende Bestimmung des Parteiengesetzes sei verfassungskonform. Auch die vorherige Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes sei nicht verfassungswidrig.



Nach Angaben von NPD-Präsidiumsmitglied Peter Richter hat die Partei die Strafe bereits bezahlt. Sie sei schon seit Jahren durch Verrechnung mit der staatlichen Parteienfinanzierung beglichen worden, "sodass die aktuelle Entscheidung keine weiteren negativen finanziellen Folgen für die Partei hat", sagte Richter auf Nachfrage.