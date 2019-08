Katja Meier von den Grünen fällt auf im sächsischen Wahlkampf. Und das nicht in erster Linie, weil ihrer Partei in Umfragen ungewohnt hohe Ergebnisse prognostiziert werden. Sondern vor allem, weil sie in den Elefantenrunden genannten Debatten, zu denen sich die Spitzenkandidaten der wichtigsten Parteien im Wahlkampfendspurt ständig treffen, stets die einzige Frau ist. Katja Meier steht dann auch mal im knallroten Kleid zwischen lauter dunklen Anzügen.

Ihre Anwesenheit hat aber auch zur Folge, dass plötzlich offensichtlich wird, dass andere Frauen fehlen. "Ich mache in diesem Wahlkampf die Erfahrung, dass mich Menschen darauf ansprechen, dass ich die einzige Spitzenkandidatin bin", sagt Katja Meier. Bei ihrer Wählerschaft ist dieses Alleinstellungsmerkmal ein Vorteil, Gleichstellung gehört zu den Kernthemen der Grünen. Diskussionsrunden mit den anderen Parteien erlebt die 39-Jährige dagegen als nicht ganz so einfach. "Ich nehme schon wahr, dass es einen Unterschied macht, wie ich als Frau gesehen werde. In den Debatten muss man sich als Frau viel stärker durchsetzen und sich den Raum nehmen", sagt sie. "Offensives Verhalten irritiert in der öffentlichen Wahrnehmung noch viel zu oft. Kritik daran gegenüber einem Mann habe ich noch nie gehört."

Landtagswahl in Sachsen - "Dieser Wahlkampf wird über Haltung entschieden" Katja Meier, Spitzenkandidatin der Grünen in Sachsen, setzt im Wahlkampf auf Gleichstellung und Klimapolitik. Ihre Partei gewann bei Umfragen im Osten zuletzt hinzu. © Foto: Sebastian Kahnert

Doch der sächsische Wahlkampf ist nicht nur auf der Spitzenebene eher Männersache. Auch auf den Landeslisten und bei den Direktkandidaten der meisten Parteien sind Frauen in der Unterzahl. Sie haben also geringere Chancen an Spitzenämter zu kommen. Aber: Frauen engagieren sich insgesamt weniger in der Politik. In den meisten Parteien sind deutlich mehr Männer als Frauen Mitglied. Liegt es also auch an den Frauen, weil zu wenige Politik mitgestalten wollen? Wirken die Parteien auf viele abschreckend? Oder ist die Frage nach den Geschlechterverhältnissen gar nicht so wichtig?

Auch an der Grünen-Basis dominieren Männer

Im linken Spektrum gehört Gleichstellung zum politischen Alltag. Die sächsischen Grünen werden von einer Doppelspitze geführt, Listenplatz eins gehört einer Frau, in diesem Wahlkampf Katja Meier. Die Landesliste der Grünen ist paritätisch besetzt – ungerade Plätze für Frauen, gerade Plätze offen für alle. Von den 60 sächsischen Direktkandidaten, die von den Kreisverbänden aufgestellt wurden, sind 37 Männer und 23 Frauen. Doch bei der sächsischen Grünen-Basis sehen die Verhältnisse anders aus. Zwar seien zuletzt, auch durch die Fridays-for-Future-Bewegung, mehr Frauen in die Partei eingetreten, doch der Männeranteil bei den Mitgliedern beträgt noch immer etwa 64 Prozent. Politik müsse weiblicher werden, findet Katja Meier. Es brauche "gesetzliche Rahmenbedingungen, um Gleichstellung überall in Politik und Gesellschaft endlich umzusetzen". Und: "Politische Arbeit muss so strukturiert sein, dass alle, die sich engagieren wollen, dies auch können. Das beginnt bei Sitzungszeiten, geht über Redelisten bis hin zur Kinderbetreuung bei Sitzungen."

Die sächsische SPD wird erneut vom Spitzenkandidaten Martin Dulig vertreten. "Weil sich die Partei schlichtweg für ihn entschieden hat", erklärt sein Generalsekretär Henning Homann. Und fügt schnell hinzu: "Aber immerhin haben wir ja in der bisherigen Regierung mit der CDU zwei von drei Ministerinnen gestellt." Die SPD-Landesliste ist quotiert, mit mindestens 40 Prozent für jedes Geschlecht, aktuell sind 36 Männer und 24 Frauen vertreten. Aber auch bei der sächsischen SPD-Basis ist der Frauenanteil niedrig. Von den knapp 5.000 sächsischen Mitgliedern sind etwa 74 Prozent Männer. "Ich glaube, dass politische Strukturen sich oft reproduzieren, wie alle Strukturen. Eine Partei, die einen Überfluss an Männern hat, ist auch attraktiver für Männer", sagt Homann. "Das zeigt, wie wichtig die Quote ist. Nur eine Politik, die auch nach außen hin am besten zur Hälfte von Frauen mitbestimmt wird, wird auch für Frauen interessanter." Außerdem gehe es um "kulturelle Sensibilität", die man in einer Partei durchsetzen müsse. "Dass Frauen nicht unterbrochen werden, wenn sie reden. Dass sie nicht belächelt werden, wenn sie für Spitzenfunktionen kandidieren."

Sachsen - "Wir wollen weiter Teil der Regierung sein" Der SPD-Spitzenkandidat Martin Dulig will auch nach der Landtagswahl mitregieren. Die neue Koalition dürfe aber keine des kleinsten gemeinsamen Nenners sein, sagte Dulig. © Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Frauen muss man motivieren

Rico Gebhardt, erneut Spitzenkandidat der sächsischen Linken, gewählt in einer Urabstimmung, erlebt allerdings auch, dass Frauen sich seltener hohe Ämter zutrauen. "Die Art und Weise, wie Politik gemacht wird, ist nicht gerade einnehmend. Die Auseinandersetzungen sind in den letzten Jahren noch härter geworden", sagt er. "Und es geht ja oft um Macht." Haben Frauen daran weniger Interesse? "Das spreche ich Frauen nicht ab. Auch in meiner Partei gibt es etliche weibliche Beispiele mit Macht und Netzwerken. Aber viele Frauen, die ich in der Partei kenne, kommen eben nicht von selbst, um zu kandidieren. Sie muss man, und das ist gar nicht böse gemeint, ansprechen und motivieren: 'Hey, du kannst das!'" Bei Männern beobachte er solche Selbstzweifel seltener. "Dafür kenne ich viele Frauen zum Beispiel in Flüchtlingsinitiativen, die machen einfach. Während Männer eher noch diskutieren, wann machen wir es, wie machen wir es, mit wem machen wir es." Bisher haben die Linken die Frauenquote im sächsischen Landtag am stärksten erhöht – in ihrer Fraktion sitzen die meisten Frauen. Auf der aktuellen Landesliste beträgt die Frauenquote 53 Prozent, bei den Direktkandidaten 38 Prozent. Der Frauenanteil bei den Parteimitgliedern liegt mit 43 Prozent ebenfalls vergleichsweise hoch. Doch unter den Neumitgliedern sind zunehmend mehr junge Männer als Frauen.

Weniger Gedanken um dieses Thema macht man sich bei der sächsischen FDP. Der Frauenanteil ist traditionell niedrig. Auf der Landesliste treten 54 Männer an und neun Frauen, bei den Direktkandidaten ist das Verhältnis ähnlich. "Bei der FDP gibt es keine Vorgaben, da geht es um Personen, um Leistungsgerechtigkeit, nicht um Geschlechter", sagt Generalsekretär Torsten Herbst. "Wir sind keine Quotenfans, selbst unsere Frauen lehnen das ab." Auch für die FDP-Wählerschaft sei die Geschlechterfrage nicht so wichtig. "Ich habe es jedenfalls noch nie als Problem wahrgenommen. Aber innerhalb der Partei ist es schon ein Thema, auch mehr Frauen einzubinden. Da haben wir noch einen langen Weg vor uns."